Hürriyet'in FETÖ'nün kriptolu yazışma uygulaması ByLock'a ilişkin haberi tetikte bekleyen Batı medyası tarafından Türkiye aleyhine propaganda aracına dönüştü. ABD'nin etkin yayın organlarından Huffingtonpost'ta yayınlanan makalede, Hürriyet'in haberine atıfta bulunularak “Türk gazetesi hükümetin uydurduğu ByLock senaryosunu çökertiyor” denildi. Türkiye'yi hedef alan ve darbecileri hainleri aklayan makaleyi ise FETÖ'nün tetikçisi Mahir Zeynelov kaleme aldı.
Hürriyet gazetesinin dün manşetten yayınladığı ByLock haberi, FETÖ tarafından uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhinde kampanyaya dönüştürüldü.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe sürecinde haberleşme ağı olarak kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen Bylock uygulamasının patent sahibi olan ABD vatandaşı David Keynes'in Hürriyet'te yer alan açıklamalarından yola çıkılarak ABD'nin en etkin haber sitesi Huffingtonpost'ta bir makale yayınlandı. FETÖ mensubu gazetecilerden Mahir Zeynelov'un kaleme aldığı "Türk gazetesi ByLock uygulamasıyla ilgili Türk hükümetinin iddialarının yanlış olduğunu gösterdi" başlıklı yazıda Türkiye'yi hedef alan ifadelere de yer verildi.
Huffingtonpost'ta yayınlanan makalede Hürriyet'in haberine atıfta bulunularak, "Röportaja ilk sayfasında yer veren Hürriyet gazetesi, farkında olmadan hükümetin aylardır kurduğu anlatıya zarar vermiş oldu. Kaynaklar, röportaj sebebiyle soğuk terler döken Ankara yetkililerinin, oluşan zararı frenlemek adına aralıksız şekilde televizyon ve gazetelerle telefonla görüş bildirdiğini söylüyor" denildi.
kalan karakter 1000
Ses ABD den geldiğine göre yalan haber onlara hizmet ediyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.