Hürriyet'ten İsmail Saymaz, Amerika'ya gidip,ByLock programının patentini almak için "Sadece kredi kartımı verdim" diyen bir kişiyle röportaj yaptı ve o kişiyi "ByLock'un sahibi" diye tanıttı.

BYLOCK'U HAFİFE ALAN RÖPORTAJ

Röportajın genelinde ByLock'un FETÖ için yeterince önemli olmadığı özellikle vurgulanıyordu. FETÖ, örgüt içi iletişimde bu programı kullandığı için, ByLock FETÖ'yü çözme ve çökertme aracı olarak devletin eline geçmiş önemli bir aygıt oldu ancak röportajda tam tersine "ByLock hiçbir şeydir" algısı özellikle vurgulandı.

Medyada FETÖ'ye yakın isimler, röportajın hemen ardından "ByLock yalanı çöktü" yazıları yazmaya başladı.

SADECE DUA GÖNDERİYORLARMIŞ(!)

Röportaj yapılan kişi, açıklamalarında "ByLock'ta darbe planı yapılmadığını" ve FETÖ'cülerin burada örgüt yönetmek yerine sadece birbirlerine dualar gönderdiğini ileri sürdü.

BYLOCK SAYESİNDE DEVLET, ÖRGÜTÜN ŞEMASINI ÇÖZÜYOR

Oysa ki FETÖ operasyonlarında iz sürmede kullanılan ByLock üyeliği ve yazışmaları, örgütün şemasıyla birlikle hiyerarşisini de ortaya çıkarmakta büyük fayda sağlıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ByLock'un kuruluşundan bu yana patentini elinde bulunduran David Keynes ile İsmail Saymaz'ın yaptığı röportaj sonrası Hürriyet gazetesine soruşturma açıldı.