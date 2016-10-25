  1. Bingöl'den acı haber: 1 şehit 1 yaralı

'in '' haberine soruşturma

FETÖ'nün bir numaralı haberleşme uygulaması hakkında spekülatif bir haberi manşetine taşıyan Gazetesi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hürriyetin ByLock haberine soruşturma

'ten İsmail Saymaz, Amerika'ya gidip, programının patentini almak için "Sadece kredi kartımı verdim" diyen bir kişiyle röportaj yaptı ve o kişiyi "ByLock'un sahibi" diye tanıttı.

BYLOCK'U HAFİFE ALAN RÖPORTAJ
Röportajın genelinde ByLock'un FETÖ için yeterince önemli olmadığı özellikle vurgulanıyordu. FETÖ, örgüt içi iletişimde bu programı kullandığı için, ByLock FETÖ'yü çözme ve çökertme aracı olarak devletin eline geçmiş önemli bir aygıt oldu ancak röportajda tam tersine "ByLock hiçbir şeydir" algısı özellikle vurgulandı.

Medyada FETÖ'ye yakın isimler, röportajın hemen ardından "ByLock yalanı çöktü" yazıları yazmaya başladı.

SADECE DUA GÖNDERİYORLARMIŞ(!)
Röportaj yapılan kişi, açıklamalarında "ByLock'ta darbe planı yapılmadığını" ve FETÖ'cülerin burada örgüt yönetmek yerine sadece birbirlerine dualar gönderdiğini ileri sürdü.

BYLOCK SAYESİNDE DEVLET, ÖRGÜTÜN ŞEMASINI ÇÖZÜYOR
Oysa ki FETÖ operasyonlarında iz sürmede kullanılan ByLock üyeliği ve yazışmaları, örgütün şemasıyla birlikle hiyerarşisini de ortaya çıkarmakta büyük fayda sağlıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
ByLock'un kuruluşundan bu yana patentini elinde bulunduran David Keynes ile İsmail Saymaz'ın yaptığı röportaj sonrası Hürriyet gazetesine soruşturma açıldı.
Etiketler: ,
  • 25 Ekim 2016, Salı 14:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar