Terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 19-20 Ekim tarihileri arasında Terör örgütünü şoka sokan operasyonlar düzenlendi. Terör örgütünün ağır kayıplar verdiği operasyonlarda 200'den fazla terörist öldürüldü.

PYD'YE AĞIR DARBE: 200 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk savaş uçaklarının Halep'in kuzeyindeki PYD mevzilerini vurduğu operasyonda 160-200 PYD'li terörist etkisiz hale getirildi.



ÇUKURCA'DA 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜDLÜ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 21 terörist etkisiz hale getirildi.

BAŞINA ÖDÜL KONAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Trabzon, Giresun ve Ordu'da PKK/KCK terör örgütünün sözde "Karadeniz Açılım Grubu"üyesi iki terörist bölgeden çekilirken Erzincan kırsalında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN KESKİN NİŞANCISI ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, keskin nişancı olduğu belirtilen bir kadın PKK'lı etkisiz hale getirildi.

AĞRI'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

PKK BOMBACISI İZMİR'DE YAKALANDI

İzmir'de bombalı eylem için gelen PKK terör örgütü üyesi Kendal D., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

TUNCELİ'DE TOPLAM 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de 4 gün önce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan ve biri yaralı 14 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.

PKK'NIN BOMBALI ARACI YAKALANDI

Mardin'in Savur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına park edilen, 2.5 ton patlayıcı madde yüklü minibüs ele geçirildi.













