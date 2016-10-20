  1. FETÖ'nün son kumpası da çöktü

'dan -PKK'yı tarumar eden operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Suriye'deki Halep kentinin kuzeyindeki Maarrat Umm Hawsh bölgesine dün düzenlediği hava harekatında /YPG terör örgütüne ait toplam 18 hedefin imha edildiği bildirildi.

TSKdan PYD-PKKyı tarumar eden operasyon

'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bölgede tespit edilen /YPG terör örgütü unsurlarına yönelik düzenlediği hava harekatında paletli zırhlı, araç, karargah binası ve barınak olarak kullanılan 11 hedef ile 7 dinamik hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 21.11-23.59 saatleri arasında düzenlenen hava harekatından sonra emniyetle üslerine döndü.



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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 08:12
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Milletimizin destek ve duaları hep sizlerle teröristler tamamen temizlenene kadar devam.

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2016 08:57
Vatanaşkı Vatanaşkı

Ellerinize sağlık. Afrini de o kalleşlerden alın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2016 08:42
ahmet ahmet

Allah güç kuvvet versin terör örgütlerine göz açtırmayacaksın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2016 08:42
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