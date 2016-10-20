TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bölgede tespit edilen PYD/YPG terör örgütü unsurlarına yönelik düzenlediği hava harekatında paletli zırhlı, araç, karargah binası ve barınak olarak kullanılan 11 hedef ile 7 dinamik hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 21.11-23.59 saatleri arasında düzenlenen hava harekatından sonra emniyetle üslerine döndü.

Ayrıntılar geliyor...