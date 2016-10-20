YPG/PKK hedefleri böyle vuruldu

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında PYD/YPG Terör Örgütü unsurlarının bulunduğu tespit edilen Maarrat Umm Hawsh bölgesinde 18 hedefin hava harekatı ile imha edilmesinin görüntüleri paylaşıldı.
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