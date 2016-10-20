İzmir'de bombalı eylem için Kandil'den gelen PKK terör örgütü üyesi Kendal D.,polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Terörist ile birlikte 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve ve elektronik düzenek ele geçirildi.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrası Kuzey Irak'tan İzmir'e eylem yapmak için örgüt tarafından bombacı gönderildiği bilgisi elde etti. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran İzmir polisi, gelen kişinin Kendal D. isimli bombacı olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu ekipler teröristi takibe aldı. Yapılan sıkı takip sonrası bombacı Kendal D., kıskıvrak yakalandı. Yakalanan bombacı Kendal D.'nin sakladığı yerde yapılan aramalarda, 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve ve elektronik düzenek ele geçirildi. Bombacının bombalı eylem yapmak istediği yerlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.



16 GÜN ÖNCE DE BİR BOMBACI YAKALANMIŞTI

İzmir'de geçtiğimiz 4 Ekim günü de İzmir'e bombalı eylem için gelen Mehmet D. de polis tarafından yakalanmıştı. Bombacı Mehmet D. ile birlikte 440 gram A4 tipi bomba malzemesi, kalaşnikof tüfek ve tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirilmişti. 16 Gün önce yakalanan Mehmet D.'nin polisteki sorgusu halen sürüyor.