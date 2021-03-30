SUYA SABUNA DOKUNDU

Ailenin yolu daha sonra 1920'lerde Fenerbahçe'de yaşayan Couteaux Ailesi ile kesişti. Couteaux'lar'ın en önemli ticareti ise sabun üretimiydi. Ancak İkinci Dünya Savaşı patlak verince işler değişti. 1940'da İkinci Dünya Savaşı başlayınca bütün bu ticaret yolları tıkandı. Yurt dışından mallar gelmemeye başladı. Manzini de silah sanayinin yan ürünlerini ithal etmekte zorlandı. O da Couteaux Ailesi gibi sabun işine girdi. Bell Sabunculuk Fabrikası'nı kurdu... Bunun özelliği ilk endüstriyel sabun olmasıydı. Manzini daha sonra işleri oğlu Guido Manzini'ye devretti. Guido Manzini ise şirketi özellikle 1955'de farklı alanlara yönlendirdi. Şirket bilhassa bilhassa ilaç, krem pomad kremlerinin tüpleri üretti. Yıllar sonra aile ambalaj işine de girdi. Manzini Ailesi hala Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor.