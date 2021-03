Whittall Ailesi'nin film gibi hikayesi: Sansaryan Han’da bir İngiliz tüccar

Charlton Whittall tarafından 1812'de İzmir'de kurulan Whittall and Co, hızla büyüyordu. Whittall bir süre sonra da JC Harter & Co adlı aile işletmesini hayata geçirmişti. İşte burada sahneye James William Whittall çıkıyordu. James Whittall dedesi Charlton Whittall tarafından şirketi yönetmesi için İngiltere'ye gönderildi. Ancak Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'e gitmek istemedi. İstanbul Kadıköy'deki Moda semtine yerleşti. Edit Baker'le evlendi. Çift, Kadıköy Moda'da Kule denilen büyük bir köşk yaptırdı.



Çocuklarının her birine bir ev alan Sir James Whittall, her gün Galata'daki ofisine gidiyordu. İngiliz Ticaret Odası'nı kuran James Whittall; JW Whittall & Co. Ltd. adlı şirketin sahibiydi. Ticaret, bankacılık, nakliye acentesi, sigorta, madencilik ve maden cevherinin pazarlanmasıyla uğraşıyordu. Ayrıca JW Whittall & Co. Ltd., Royal Mail Steam Packet Co., Pacific Steam Navigation Co., The Moss Steamship Co. Ltd., Khedivial Mail Line'ın da Türkiye temsilcisiydi. Bunun yanı sıra Royal Exchange Assurance Corporation, Phoenix Assurance Co. Ltd., London Salvage Association, Osaka Marine & Fire Insurance Co., Japanese Steamship Lines de şirketleri arasındaydı.