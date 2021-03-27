Whittall Ailesi'nin film gibi hikayesi: Sansaryan Han’da bir İngiliz tüccar





KİLİSE BİLE YAPTIRDI

İngiliz tüccar Whittall'den kalan bir yapı da Moda'daki kilise. Kilise, Whittall Ailesi'nin sahip olduğu arazi üzerinde yükseliyor. Bu nedenle hala Whittal Ailesi'ne ait... Avrupa Episkoposluğu altında İstanbul Anglikan Kilisesi'nin gözetimindedir. Doğu-batı eksenindeki küçük boyutlu yapı, dışta çift meyilli bir çatı sistemine sahiptir. Binanın mimarı aynı zamanda Beyoğlu'ndaki Kırım Kilisesi'nin de mimarı olan G.E. Street'tir. Kilisenin farklı üslup ve dönemlerde yapılmış Gotik tarzdaki vitrayları, ailenin bir üyesi öldükten sonra, ailesi tarafından o kişinin anısına yaptırılmıştır. İbadetler ağırlıklı Türkçe olmak üzere, İngilizce ile birlikte yapılmaktadır. Şabat ibadetinin gerçekleştirildiği kilise, cemaat dışından katılımcılara da açıktır. Kilisede sanat etkinlikleri ve konserler de düzenlenmektedir.





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