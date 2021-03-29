Osmanlı'ya güvendiler İstanbul'a geldiler: İşte Kadıköy’ün Siroslu sakinlerinden Tubini ailesi

14 odası ve iki salonu, 5 banyosu, 6 tuvaleti vardı. Konut veya çok amaçlı ticari işletmeler için de uygun olan köşkün satış fiyatı ise 16 milyon 500 bin liraydı! Köşk hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Tubini Ailesi'nin yerleşmesiyle Moda, aristokrat ailelerin semti haline geldi. O dönemden günümüzde 13 tarihi köşk kaldı. Satışa çıkarılan köşk de bunlardan biri. Çok özel bir yapı" diye konuştu.

YARIN: MANZİNİ AİLESİ