Osmanlı'ya güvendiler İstanbul'a geldiler: İşte Kadıköy’ün Siroslu sakinlerinden Tubini ailesi

İstanbul'da, Kadıköy'ün en aristokrat semti olmakla ünlü Moda, yüzyıllar boyunca ünlü ailelerin dikkatini çekti. Moda, konum olarak da Bizans ve Osmanlı dönemi boyunca bağlık, bahçelik ve çayırlık alanlarıyla doluydu.
Kadıköy Çarşı'dan Kurbağalıdere'ye kadar denize bir burun olarak uzanan Moda'da balıkçılık ve avcılık yapılıyordu. Aynı zamanda mesire yeriydi. Çoklukla günübirlik pikniklere, çeşitli eğlencelere mekanlık ediyordu. 1850'lili yıllarda Latin kökenli bir aile olan Tubiniler'in vermiş olduğu bir karar, semtin kaderini kökten değiştirmişti. Osmanlı Devleti, kurulduğu ve genişlediği coğrafya itibariyle İstanbul'un merkezinde yer aldığı büyük bir ticari mirası da devralmaktaydı.
PADİŞAHA BORÇ VEREN AİLE
İşte bu mirasın içerisinde Doğu Akdeniz ticaretinde yüzyıllardır söz sahibi olmuş, Katolik Hristiyanlığını benimsemiş köklü İtalyan aileler de mevcuttu. Bugün dahi Levantenler olarak adlandırılan bu aileler, asırlarca süren bir ticari birikime sahip olmalarıyla Ege adalarındaki ticari ve finansal gelişmelerin öncüsü olmuşlardı. Ticaret ehlini muhafaza eden ve onlara kapitülasyonlar dağıtan Osmanlılar sayesinde de İstanbul ve İzmir başta olmak üzere devletin ticaretinde söz sahibi oldular.