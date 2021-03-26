İzmir Limanı, maden ocakları, İlk futbol kulübünün temelleri... Bir yem ile Whittal'ler yükselişte

Whitall Kardeşler, İzmir'de hızla büyüyordu. 1854-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı ise onlar için dönüm noktası oldu. Charlton Whittall, Kırım Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun atlarının yem ihtiyacı için 2000 pound'luk bir ödeme yaptı.
Savaş sonrasında Whittall Ailesi'ne mülk edinme hakkı tanındı. Aile 1880 yılında İzmir Limanı'nın tamamlanmasına katkı sağladı. Ardından ticaret ve madencilik gelirleriyle çok büyük bir ekonomik güce ulaştı. Whittall Kardeşler gemi ticareti yoluyla elde ettikleri kazançlarıyla bir süre sonra Bornova'da mülkler edinmeye başladı.
Charlton Whittall, kayınpederi J. B. Giraud'un yaşadığı Paterson Köşkü'nün yakınındaki evi, kardeşi ise araziyi aldı. Whittall'ler bu araziye daha sonra Büyük Ev'i yaptırdı. Kardeşlerden James Whittall 1878'de işlerini oğulları Edward, Richard Watson ve Herbert Octavius'a devretti.