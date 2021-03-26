İzmir Limanı, maden ocakları, İlk futbol kulübünün temelleri... Bir yem ile Whittal'ler yükselişte

İLK FUTBOL TAKIMI

Ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş... Anadolu'yu futbolla tanıştıran kulüp İzmir menşeli Smyrna FC idi. FC Smyrna (ya da diğer adıyla Bournabat FC), Türkiye'de kurulan ilk futbol kulübüydü. Kurucusu ise James Whittall'in oğlu Herbert Octavius Whittall'di. 1890'larda çekilmiş olan yukarıdaki fotoğraf ise Punta Çayırı'ndandı... Yani bugünkü adıyla Alsancak Stadı...