Demir eksikliğine kır bir yumurta

Demir eksikliği, toplumun yüzde 25'inde görülüyor. Çoğunlukla beslenme bozukluklarından ortaya çıkan bu hastalık, kadınları tehdit ediyor. İhmal edilmemesi gereken demir eksikliği, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, demir eksikliği ve tedavisi hakkında bilgiler veriyor.

FERRİTİN DEĞERİNE BAKILIR

Demir eksikliği, dudak açılarında çatlaklar, yutma güçlüğü, tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalığın tanısı kan demiri, serum total demir bağlama kapasitesi, ferritin düzeylerine bakarak konuluyor.

TEDAVİNİN KRİTİK ÖNEMİ

Tedavide demir eksikliğinin nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak, sonra demir tedavisi ile demir depolarını doldurmak amaçlanıyor. Neden bulunup, ortadan kaldırılmadığı sürece demir eksikliği tedavisi başarı sağlanamıyor. Demir tedavisi dışkının renginde kanamaya benzer renk değişikliğine neden olabiliyor.

KARACİĞERİ TÜKETİR

Demir oksidan bir maddedir. Kolesterolü okside ederek zararlı hale gelmesine ve serbest radikal bileşiklerin artışına neden olabilir. Fazla demir karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığına, kalın bağırsak kanserine ve erken yaşlanmaya yol açabilir. Gerekmedikçe demir preparatları kullanılmamalıdır.

SAKATAT, CEVİZ, FINDIK

Sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, kuru erik, kuru üzüm, baklagiller, yeşil sebze ve meyveler bolca demir içeriyor. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler iyi demir kaynakları arasında yer alıyor. Tahıl, kuruyemiş, kuru baklagiller, bazı meyve ve sebzelerde bulunan fitatlar demir emilimini azaltabiliyor. Tam buğday ununda bulunan fitat bileşikleri ise demir emilimini güçleştiriyor. Demir takviyesi yaparken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Demir denince akla ilk gelen ıspanaktır ama sanılanın aksine ıspanakta fazla miktarda demir bulunmuyor. Ispanak folik asit ve beta karoten içeriyor.

ÇAYIN FAZLASI ZARAR

Fazla çay içmek demir emilimini azaltabiliyor. Bu nedenle yemekten 2 saat kadar sonra çay içilmesi gerekiyor. Yeşil ve siyah çay, kahve ve kola da demir emilimini azaltan içecekler arasında yer alıyor. C vitamini ise demirin emilimini özellikle kolaylaştırıyor. C vitamininden zengin salatalarla birlikte demirden zengin mercimek ve et gibi yiyeceklerin birlikte alınması vücutta demiri depoluyor. İyi bir demir kaynağı olan yumurtanın ıspanaklı veya kıymalı tüketilmesi ise demir eksikliğini bitiriyor.

