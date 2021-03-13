Bağırsak kanseri hastalığı sinsice ilerliyor. Geç fark edilebiliyor. Belirtiler ortaya çıktığında ise kanser vücuda çoktan yayılmış oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e açıklıyor: 50 yaşın üstündekiler için düzenli tarama şart kolonoskopi kalın bağırsak kanserleri için en önemli tanıma ve teşhis aracıdır. Polip adı verilen henüz kanserleşmemiş lezyonların bulunması, çıkarılması ve incelenmesi bu yöntemle mümkündür. Kalın barsak kanserleri genetik geçiş gösteren bir özelliğe sahiptir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin erken yaşlarda ve en sık kolonoskopik tetkiklerle taranması önemlidir. Bağırsak kanserleri erken tanı konduğunda tamamen tedavisi mümkün hastalıklardandır. 50 yaşından sonra her 5 yılda bir kolonoskopi yaptırılması önerilmektedir.
AĞRISIZ BİR YÖNTEMDİR
Öncelikle bağırsakların boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Kolonoskopiden önceki gün katı gıdalar yenilmez, gece 12'den sonra hiçbir şey yenilip içilmez. Kolonoskopi öncesi gece ve sabah müshil etkili olan ilaçların kullanılması önerilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların doktorlarına danışarak bir hafta kadar önceden bu ilaçlarını kesmeleri gerekir. Kolonoskopi yüzeyel sedasyon verilerek yapılan ağrısız bir inceleme yöntemidir. İşlem 15-30 dakika kadar sürmektedir. İşlem sırasında nadiren bağırsak delinmesi ortaya çıkabilir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarının tanısında, hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkabilecek kanserlerin erken teşhisinde kolonoskopi önemli bir tanı aracıdır. Karın ağrısı, bağırsak kanaması, kabızlık, ishal gibi şikayetleri olan kişilerde gerekli olan bir yöntemdir. Özellikle demir eksikliği olan erkeklerde kolonoskopi zorunludur.