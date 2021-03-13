



AĞRISIZ BİR YÖNTEMDİR

Öncelikle bağırsakların boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Kolonoskopiden önceki gün katı gıdalar yenilmez, gece 12'den sonra hiçbir şey yenilip içilmez. Kolonoskopi öncesi gece ve sabah müshil etkili olan ilaçların kullanılması önerilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların doktorlarına danışarak bir hafta kadar önceden bu ilaçlarını kesmeleri gerekir. Kolonoskopi yüzeyel sedasyon verilerek yapılan ağrısız bir inceleme yöntemidir. İşlem 15-30 dakika kadar sürmektedir. İşlem sırasında nadiren bağırsak delinmesi ortaya çıkabilir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarının tanısında, hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkabilecek kanserlerin erken teşhisinde kolonoskopi önemli bir tanı aracıdır. Karın ağrısı, bağırsak kanaması, kabızlık, ishal gibi şikayetleri olan kişilerde gerekli olan bir yöntemdir. Özellikle demir eksikliği olan erkeklerde kolonoskopi zorunludur.