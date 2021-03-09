Şeker hastaları bu besinlere dikkat. Uzmanlar şekeri yükselten tehlikeli 7 gıdayı sıralıyor. Konser ve sebzelerden fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdalardaki şeker oranı hayatı tehdit eder.
GEVREKLER
Birçok tahıl şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlak- sa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı.
DİYET ATIŞTIRMALIKLAR
Sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen besinler yüksek miktarda şeker içeriyor.
EKMEKLER
Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türünde şeker var.
SMOOTHIE'LER
Dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'lerin daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.
MEYVELİ YOĞURTLAR
Lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların neredeyse tamamına şeker ekleniyor.
SOSLAR
Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sosların birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor.