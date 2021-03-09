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    Şeker hastaları bu besinlere dikkat: Uzmanlar şekeri yükselten tehlikeli 7 gıdayı sıralıyor

    Şeker hastaları bu besinlere dikkat. Uzmanlar şekeri yükselten tehlikeli 7 gıdayı sıralıyor. Konser ve sebzelerden fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdalardaki şeker oranı hayatı tehdit eder.

    Gizli şeker yedi bitirdi

    Şeker hastaları bu besinlere dikkat. Uzmanlar şekeri yükselten tehlikeli 7 gıdayı sıralıyor. Konser ve sebzelerden fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdalardaki şeker oranı hayatı tehdit eder.

    GEVREKLER
    Birçok tahıl şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlak- sa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı.

    DİYET ATIŞTIRMALIKLAR
    Sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen besinler yüksek miktarda şeker içeriyor.

    EKMEKLER
    Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türünde şeker var.

    SMOOTHIE'LER
    Dışarıda sipariş ettiğiniz 'lerin daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

    MEYVELİ YOĞURTLAR
    Lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların neredeyse tamamına şeker ekleniyor.

    SOSLAR
    Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sosların birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor.

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