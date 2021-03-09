Şeker hastaları bu besinlere dikkat. Uzmanlar şekeri yükselten tehlikeli 7 gıdayı sıralıyor. Konser ve sebzelerden fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdalardaki şeker oranı hayatı tehdit eder.

GEVREKLER

Birçok tahıl şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlak- sa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı.

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

Sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen besinler yüksek miktarda şeker içeriyor.

EKMEKLER

Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türünde şeker var.

SMOOTHIE'LER

Dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'lerin daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

MEYVELİ YOĞURTLAR

Lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların neredeyse tamamına şeker ekleniyor.

SOSLAR

Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sosların birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor.