Hapı yutmayın kansız kalmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, demir eksikliğinin tüm dünya nüfusunun yüzde 25 kadarını etkilediğini anlatıyor. TAKVİM için demir eksikliğinin nedenlerini açıklıyor:

KRONİK KAN KAYBI:

Mide ülseri, mide fıtığı, yemek borusu ve midedeki varisler, kolon polipleri, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıkları, parazitler, kronik aspirin ve kan sulandırıcı ilaç kullanılması gibi nedenler 'demir eksikliği kansızlığı'na yol açabilir. Kadınlarda adet kanamalarına bağlı olarak demir eksikliği kansızlığı sık olarak ortaya çıkarken, erkekte ortaya çıkan demir eksikliği anemisi mutlaka son derece ciddi bir bulgu olarak ele alınmalıdır.

DİYETTE DEMİR EKSİKLİĞİ:

Demir bakımından fakir besinlerle beslenmek gelişmemiş ülkelerde ve büyüme çağındaki çocuklarda sıktır.

EMİLİMİN BOZULMASI:

Mide ameliyatları ile midenin bir kısmının veya tamamının çıkarılması, ince bağırsak hastalıkları demir eksikliğine yol açabilir.

ARTAN DEMIR iHTiYACI:

Gelişmekte olan çocuklarda, gelişmekte olan ve adet görmeye başlayan kız çocuklarında, gebelerde, sık doğum ve düşük yapan kadınlarda, aşırı egzersiz yapanlarda demir ihtiyacı fazladır. Diyette yeterli demir yok ise kolaylıkla demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.

FAZLASI ZARARLIDIR

Kırmızı ette bulunan demir kalp krizi riskini artırabilir. Fazla demir karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığına, kalın bağırsak kanserine ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

DEMİR TUZLARIYLA TEDAVİ

Demirden zengin besinler, sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, kuru erik, kuru üzüm, baklagiller, yeşil sebze ve meyvelerdir. Demir tedavisi tek başına demir tuzları ile yapılmalıdır. Demir mide-bağırsaklarda bulantı, kusma gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tedaviye düşük dozlarda başlanmalıdır.

BELiRTi VE BULGULARI NELERDiR?

Dudak açılarında çatlaklar, yutma güçlüğü, tırnaklarda enine çizgilenmeler, kolay kırılma, tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma demir eksikliğini düşündüren bulgulardır.

LİMONLU ÇAY EMİLİMİ AZALTABILİR

Çayın limonla birlikte içilmesi, demir emilimini kolaylaştıracaktır. Yeşil ve siyah çay, kahve ve kola gibi içecekler emilimi azaltabilir. Bu içecekler yemeklerle kalsiyum emilimi engelleyebilir. Kalsiyum, hem hayvansal hem de bitkisel demir emilimini güçleştirebilir. Demir eksikliği olanlar süt ve süt ürünlerini tüketmemelidir. İşlenmemiş tahıllar daha fazla demir içerir. Beyaz pirinç ve beyaz unda ise demir azdır. Özellikle brokoli ve lahana demirden zengin hayvansal gıdaların birlikte tüketilmesi oldukça yararlıdır. Yumurta demir kaynağıdır.

YARIN: ERKEN YAŞLANDIRIR