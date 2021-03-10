Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hapı yutmayın kansız kalmayın

    İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , demir eksikliğinin tüm dünya nüfusunun yüzde 25 kadarını etkilediğini anlatıyor. TAKVİM için demir eksikliğinin nedenlerini açıkladı.

    Hapı yutmayın kansız kalmayın

    İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , demir eksikliğinin tüm dünya nüfusunun yüzde 25 kadarını etkilediğini anlatıyor. TAKVİM için demir eksikliğinin nedenlerini açıklıyor:

    KRONİK KAN KAYBI:
    , fıtığı, yemek borusu ve midedeki varisler, pleri, ülseratif kolit ve gibi hastalıkları, parazitler, kronik aspirin ve kan sulandırıcı ilaç kullanılması gibi nedenler 'demir eksikliği kansızlığı'na yol açabilir. Kadınlarda adet kanamalarına bağlı olarak demir eksikliği kansızlığı sık olarak ortaya çıkarken, erkekte ortaya çıkan si mutlaka son derece ciddi bir bulgu olarak ele alınmalıdır.

    DİYETTE DEMİR EKSİKLİĞİ:
    Demir bakımından fakir besinlerle beslenmek gelişmemiş ülkelerde ve büyüme çağındaki çocuklarda sıktır.

    EMİLİMİN BOZULMASI:
    Mide ameliyatları ile midenin bir kısmının veya tamamının çıkarılması, hastalıkları demir eksikliğine yol açabilir.

    ARTAN DEMIR iHTiYACI:
    Gelişmekte olan çocuklarda, gelişmekte olan ve adet görmeye başlayan kız çocuklarında, gebelerde, sık doğum ve düşük yapan kadınlarda, aşırı egzersiz yapanlarda demir ihtiyacı fazladır. Diyette yeterli demir yok ise kolaylıkla demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.

    FAZLASI ZARARLIDIR
    ette bulunan demir kalp krizi riskini artırabilir. Fazla demir karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığına, kanserine ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

    DEMİR TUZLARIYLA TEDAVİ
    Demirden zengin besinler, sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, , kuru üzüm, baklagiller, sebze ve meyvelerdir. Demir tedavisi tek başına demir tuzları ile yapılmalıdır. Demir mide-bağırsaklarda bulantı, kusma gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tedaviye düşük dozlarda başlanmalıdır.

    BELiRTi VE BULGULARI NELERDiR?
    Dudak     açılarında çatlaklar, yutma güçlüğü, tırnaklarda enine çizgilenmeler, kolay kırılma, tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma demir eksikliğini düşündüren bulgulardır.

    LİMONLU ÇAY EMİLİMİ AZALTABILİR
    Çayın limonla birlikte içilmesi, demir emilimini kolaylaştıracaktır. Yeşil ve siyah çay, kahve ve kola gibi içecekler emilimi azaltabilir. Bu içecekler yemeklerle kalsiyum emilimi engelleyebilir. Kalsiyum, hem hayvansal hem de bitkisel demir emilimini güçleştirebilir. Demir eksikliği olanlar süt ve süt ürünlerini tüketmemelidir. İşlenmemiş tahıllar daha fazla demir içerir. Beyaz pirinç ve beyaz unda ise demir azdır. Özellikle brokoli ve lahana demirden zengin hayvansal gıdaların birlikte tüketilmesi oldukça yararlıdır. Yumurta demir kaynağıdır.

    YARIN: ERKEN YAŞLANDIRIR

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yazı Dizisi Hapı yutmayın kansız kalmayın
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ