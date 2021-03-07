ABD eski Başkanı Bill Clinton, Pakistan eski Devlet Başkanı Wasim Sajjad, Jamaika eski Başbakanı Norman Manley, Avustralya eski Başbakanı Tony Abbott, Kanada eski Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD İç Politika Konseyi Başkanı Susan Rice, Louisiana Valisi Bobby Jindal, Amerika Birleşik Devletleri Senatörleri John Neely Kennedy ve Cory Booker, Kongre üyeleri Antonio Delgado ve Andy Kim...

40'a yakın Başkan ve Başbakan. Nobel ödüllü bilim adamı Howard Florey, Nobel Ödüllü ekonomist Michael, Oracle'ın sahibi Larry Ellison, Rus devi Renova Group'un sahibi Viktor Vekelsberg, spekülatör George Soros, kumarhaneler kralı Sheldon Adelson gibi 400'ü aşkın iş adamı Rhodes Bursu ile okudu.

İlginçtir bu isimlerin belki de tamamı, gelecekte hangi görevde bulunacaklarını biliyorlardı. Örneğin Bill Clinton, 1973 yılında Yale Üniversitesi'nden hukuk eğitimi alırken Rhodes Bursu ile ABD Başkanı olacağını bir toplantıda öğrenmişti. Yani başkan olduğu 1993 yılından tam 20 yıl önce.