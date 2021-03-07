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    , Wasim Sajjad, , ... Rhodes Bursu ile başkan oldular

    40'a yakın başkan ve başbakan Rhodes Bursu ile eğitim aldı. Onların arasında ABD eski Başkanı Clinton da vardı. Clinton, 1973'te henüz üniversite öğrencisiyken ABD Başkanı olacağını öğrendi.

    Başkanlık bursu

    ABD eski Başkanı Bill Clinton, Pakistan eski Devlet Başkanı Wasim Sajjad, Jamaika eski Başbakanı , eski Başbakanı , Kanada eski Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD İç Politika Konseyi Başkanı , Valisi , Amerika Birleşik Devletleri Senatörleri ve Cory Booker, Kongre üyeleri Antonio Delgado ve ...

    40'a yakın Başkan ve Başbakan. Nobel ödüllü bilim adamı , Nobel Ödüllü ekonomist Michael, Oracle'ın sahibi , Rus devi Renova Group'un sahibi Viktor Vekelsberg, spekülatör George Soros, kumarhaneler kralı Sheldon Adelson gibi 400'ü aşkın iş adamı Rhodes Bursu ile okudu.

    İlginçtir bu isimlerin belki de tamamı, gelecekte hangi görevde bulunacaklarını biliyorlardı. Örneğin Bill Clinton, 1973 yılında Yale Üniversitesi'nden hukuk eğitimi alırken Rhodes Bursu ile ABD Başkanı olacağını bir toplantıda öğrenmişti. Yani başkan olduğu 1993 yılından tam 20 yıl önce.

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    Haberler Yazı Dizisi Bill Clinton, Wasim Sajjad, Norman Manley, Tony Abbott... Rhodes Bursu ile başkan oldular
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