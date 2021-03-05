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    Elmas kralı 'in hayatı şaşırtıyor: 17 yılda elmas tekelini eline geçirdi

    , bir İngiliz rahibin beş çocuğundan birisi olarak 1853'te doğdu. 1880'de ve bugün dünya elmas piyasasının yaklaşık yüzde 90-95'ini elinde tutan "" adlı şirketi kurdu. Sonrasında ise elmas ticareti ile büyük bir servetin sahibi oldu.

    Kanlı elmas

    Bugün Zimbabwe denen ülkeydi, daha da önce Güney Rodezya'ydı. Kuzey Rodezya da yine bugün Zambia olan topraklardı.

    Kısacası o bölge bütün olarak bir zamanlar Rodezya'ydı. İki ülke çıkaran, bakir, elmas ve altın fışkıran topraklara verilen Rodezya ismi Cecil Rhodes'tan geliyordu.

    Yaptığı hizmetlere karşılık bir ödüllendirme ve onurlandırmaydı bu ismin verilişi. Kimdi bu Cecil John Rhodes? Bir İngiliz rahibin beş çocuğundan birisi olarak 1853'te doğdu. Okul hayatı 16 yaşında sona erdi, çünkü astım hastasıydı ve babası ölecek diye onu okuldan almıştı.

        Geleceği düşünülerek Güney Afrika'da bulunan Natal'a yollandı. Halasından aldığı yol parasıyla bir yelkenliye binip 70 gün sonra Güney Afrika'ya vardığında 17 yaşındaydı. Genç Cecil'in hedefleri çok büyüktü.

        HER YERİ İNGİLTERE YAPIYORDU
        Bir yıl sonra elmas işine girmek için ağabeyi Herbert'le Kimberley'e gitti. Elmas işinde birden yıldızı parladı. 1880'de bugün dahi dünya elmas piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutan "De Beers Elmas Madenciliği" kurdu.

        1881'de de Cape Town Parlamentosu'na seçildi. Bu büyük sıçraması esnasında kendisini finanse eden "NM Rothschild&Oğulları" adlı dönemin en büyük şirketiydi. Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) 18. Yüzyıl'ın sonlarında Manchester'da tekstille başladığı iş hayatına bankacılıkla devam etmişti.

            Ölümünden sonra da oğulları, şirketi büyüterek devam ettirdi.

            Bugün dünyada kapitalizm denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Nathan'ın eşi Hannah'ın amcasının eşi, komünizmin en büyük teorisyeni Karl Marx'ın büyük ninesidir.

            Cecil Rhodes, Afrika'ya ayak bastıktan 17 yıl sonra elmas tekelini eline geçirdi.

                Tabii ki bunda Rothschild'in desteği büyüktü. Cecil, maden açtığı her yeri de sömürgeleştirerek İngiltere'nin toprağı yapıyordu.

                OKULDA MASON OLDU!


                Yarım kalan tahsili Rhodes'e dert olmuştu, bir yıllığına İngiltere'ye geri dönüp Oxford'da okudu.

                    Burada hocası olan mason profesör John Ruskin'den çok etkilendi ve onun görüşlerini hayata geçirmek için okulu bıraktı. Masonluğu Afrika Kıtası'na taşıdı.

                    YARIN: RHODES BURSU
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