Bugün Zimbabwe denen ülkeydi, daha da önce Güney Rodezya'ydı. Kuzey Rodezya da yine bugün Zambia olan topraklardı.
Kısacası o bölge bütün olarak bir zamanlar Rodezya'ydı. İki ülke çıkaran, bakir, elmas ve altın fışkıran topraklara verilen Rodezya ismi Cecil Rhodes'tan geliyordu.
Yaptığı hizmetlere karşılık bir ödüllendirme ve onurlandırmaydı bu ismin verilişi. Kimdi bu Cecil John Rhodes? Bir İngiliz rahibin beş çocuğundan birisi olarak 1853'te doğdu. Okul hayatı 16 yaşında sona erdi, çünkü astım hastasıydı ve babası ölecek diye onu okuldan almıştı.