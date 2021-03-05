Yaptığı hizmetlere karşılık bir ödüllendirme ve onurlandırmaydı bu ismin verilişi. Kimdi bu Cecil John Rhodes? Bir İngiliz rahibin beş çocuğundan birisi olarak 1853'te doğdu. Okul hayatı 16 yaşında sona erdi, çünkü astım hastasıydı ve babası ölecek diye onu okuldan almıştı.