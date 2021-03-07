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    Putin'in yanından ayırmadığı işadamı da aralarında... 'nun oligarklarına fuhuş skandalı

    Madencilik devi 'nun, resmi olarak 'da bir faaliyeti yok. Ancak oligarklarla ortaklığı var. Rusya'nın çok önemli madenlerindeki bu ortaklığa evet demeyen oligarklar, fuhuş skandalıyla itibar suikastına uğradı. ile anlaşmayan , kısa süre önce fuhuş skandalıyla gündeme geldi.

    Rio Tinto'nun oligarkları

    Rio Tinto denilince akla alüminyum, bakır, elmas, altın, endüstriyel mineraller, demir cevheri ve uranyum geliyor. Şirket, 35 ülkede faaliyet gösterdiğini açıklasa da gerçek rakam 100...

    Rusya'da hiçbir faaliyetinin olmadığını Rio Tinto, resmi web sitesinde ilan ediyor. Ancak gerçek öyle değil. Neden bu gizlilik? Bunu anlamak elbette zor. Rusya lideri Putin'in en sevdiği işadamı olduğu söylenen Rus milyarder Oleg Deripaska, Rio Tinto'nun partneri.

    GİZLİ ANLAŞMA SÜRÜYOR
    Dünyanın en büyük alüminyum şirketi Rusal'ın sahibi Deripaska'nın yeraltı operasyonlarının en önemli şirketi Rio Tinto ile ortaklık yapmaması elbette imkansızdı. Resmi olarak ortaklığın açıklanmamasının nedeni ise ABD'nin yıllardır Rusya'ya uyguladığı ambargo.

        Maden devi Rio Tinto, Deripaska'nın şirketi Rusal ile yapılan anlaşmaları resmi olarak bozmak zorunda kaldı. Hatta Rio Tinto'nun bu durumdan büyük zarar ettiği söylendi. Ancak yüklü tazminat davaları açılmadı.

        Çünkü gizli ortaklık sürüyordu. Sadece Deripaska mı? Hayır. Çelik devi Severstal'in asıl sahibi olan Rus oligark Alexey Mordashov, 11 milyar dolar civarında serveti ile Rio Tinto ile yakınlığı gizli değil.

        ABD'de yaşayan ve Putin muhalifi olarak bilinen Mihail Prohorov, Rio Tinto ile ortaklık yapmadığı için 2007'de büyük bir skandalı patladı. Fransa'da zenginlerin rağbet ettiği kayak merkezi Courchevel'de, ikisi kadın 4 yönetici arkadaşıyla birlikte tatile gelen Prohorov, 20 genç eskort kızla birlikte basıldı. Prohorov, Rio Tinto konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Dava kapandı.

            ONLARA AMBARGO YOK
            Norilsk Nikel'in Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Potanin de Rio Tinto ile çalışan bir başka oligark... Rio Tinto'nun Rusya'da bu kadar önemli oliarklarla çalıştığı halde resmi ortaklığının hep gizli kalması elbette Avrupa medyasında da sorgulandı. Rio Tinto'nun şirket ağının her ülkede önemli pozisyonlarda etkinlik kurması Rusya için de geçerli.

            ABD, Rusya'ya ambargo uyguluyor. Anca Rio Tinto konusunda ambargo yok. Bu durum kimilerini rahatsız etse de ABD eski Başkanı Trump da yeni Başkan Joe Biden da bu duruma karşı hiçbir adım atmadı, atamadı. Biden da hedef olarak Rusya'yı seçse de konu Amerikan şirketlerinin Rusya bağlantısı olunca, bu ortaklığı elbette görmezden gelmek zorunda.

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