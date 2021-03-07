Rio Tinto denilince akla alüminyum, bakır, elmas, altın, endüstriyel mineraller, demir cevheri ve uranyum geliyor. Şirket, 35 ülkede faaliyet gösterdiğini açıklasa da gerçek rakam 100...
Rusya'da hiçbir faaliyetinin olmadığını Rio Tinto, resmi web sitesinde ilan ediyor. Ancak gerçek öyle değil. Neden bu gizlilik? Bunu anlamak elbette zor. Rusya lideri Putin'in en sevdiği işadamı olduğu söylenen Rus milyarder Oleg Deripaska, Rio Tinto'nun partneri.
GİZLİ ANLAŞMA SÜRÜYOR
Dünyanın en büyük alüminyum şirketi Rusal'ın sahibi Deripaska'nın yeraltı operasyonlarının en önemli şirketi Rio Tinto ile ortaklık yapmaması elbette imkansızdı. Resmi olarak ortaklığın açıklanmamasının nedeni ise ABD'nin yıllardır Rusya'ya uyguladığı ambargo.