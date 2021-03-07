Rusya'da hiçbir faaliyetinin olmadığını Rio Tinto, resmi web sitesinde ilan ediyor. Ancak gerçek öyle değil. Neden bu gizlilik? Bunu anlamak elbette zor. Rusya lideri Putin'in en sevdiği işadamı olduğu söylenen Rus milyarder Oleg Deripaska, Rio Tinto'nun partneri.