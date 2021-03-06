Cecil Rhodes 1899-1902 yılları arasında devam eden II. Boer Savaşı esnasında Kimberley'de saklandı ve 1902'de öldü.
Ancak onun bursu belki de bugün dünyayı yönetiyor.
ABD Başkanı Bill Clinton, Cecil Rhodes bursu ile büyüdü.
Cecil Rhodes 1899-1902 yılları arasında devam eden II. Boer Savaşı esnasında Kimberley'de saklandı ve 1902'de öldü.
Ancak onun bursu belki de bugün dünyayı yönetiyor.
ABD Başkanı Bill Clinton, Cecil Rhodes bursu ile büyüdü.
Oracle'ın sahibi Larry Ellison, Rus devi Renova Group'un sahibi Viktor Vekelsberg, Avustralyalı emlak milyarderi Harry Triguboff, spekülatör George Soros, kumarhaneler kralı Sheldon Adelson gibi güçlü isimler de Rhodes bursu için seçildiler.
Başka 10 burs programını da yöneten aile sadece Rhodes bursu kapsamında 9 ünlü üniversiteden birkaç yıl içinde çok başarılı 121 genci mezun etti.
11 İngiltere Başbakanı Rhodes bursu ile okudu. Afrika ve Avrupa'da Rhodes bursu ile okuyan 200'e yakın siyasetçi başbakan, bakan ve milletvekili oldu.
PRINCETON ÜNİVERSİTESİ: 14
HARVARD ÜNİVERSİTESİ: 19
YALE ÜNİVERSİTESİ: 9
STANFORD ÜNİVERSİTESİ: 12
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY: 9
CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ: 18
TOKYO ÜNİVERSİTESİ: 17
UCLA: 8