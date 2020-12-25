AKP’ye yakın araştırmacı gölge MYK’da!

Oda TV'deki arkadaşlar üşenmemiş, 2020'de kaç kez CHP'yi yazdığımı hesaplamış…

Bilmiyordum öğrendim, 63 yazımdan 24'ünde CHP'yi yazmışım. Araştırmacı gazeteciliğin geldiği yeri görmemiz açısında gerçekten önemli bir habere imza atmış Oda TV. Tebrik ederim… Bir de "Yazılarının yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi" demeselerdi, iyiydi. Malum, 63'ün yarısı 24 etmiyor.

Tamam, itiraf ediyorum. CHP'yi sık yazıyoruz ama malzeme bol, ne yapalım? Sonra Oda TV ve belediye medyasında CHP'lilerin merak ettiği hiçbir şey çıkmıyor. Hepsi sabahtan akşama Ekrem Başkanla, Mansur Başkanı övüyor. Hal böyle olunca bu partide olan biteni kamuoyuna duyurma görevi de bize düşüyor.

Bu girişten de anlaşılacağı üzere konumuz yine CHP… Hazırsanız başlayalım.

Televizyon ekranlarında sık sık gördüğünüz bir kamuoyu araştırmacısı var. İbrahim Uslu… Kendisi bir dönem Abdullah Gül'ün yakın ekibi içindeydi. Eşi de AK Parti'den milletvekilliği yaptı. Şimdilerde Ali Babacan'ın ekibine dahil olmuş. Ama ilginçtir kendisi hala "AKP'ye yakın araştırmacı" diye tanınıyor! Daha doğrusu kendisine çizilen imaj öyle.

Çıktığı tartışma programlarında bir güzel iktidara çakıyor. Bunu 'AKP'ye yakın' etiketiyle yaptığı için muhtemelen daha etkili olduğu düşünülüyor. Yanına kendisiyle aynı işlevi gören başkalarını da koyup "Gördünüz mü AKP'liler bile iktidarı eleştiriyor" mesajını pek bir güzel veriyorlar.

Neyse konumuz tartışma programları değil. İbrahim Uslu ile devam edelim… Şimdi sıkı durun. Bu İbrahim Uslu, artık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da çalışmaya başlamış. Babacan ile beraber Kemal Bey'e de danışmanlık yapıyormuş.

Hatta merkez sağdan gelen isimlere merakıyla bilinen Kemal Bey'in son dönemde sözünü en çok dinlediği isim olduğu söyleniyor. İki aydır Kemal Bey'in 'çelik çekirdek' ekibiyle düzenlediği toplantılara katılıyor.

Bu toplantılara katılan isimler CHP içinde 'Gölge MYK' olarak tanımlanıyor. Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Tansu Çiller'in eski danışmanı Rasim Bölücek, Tuncay Özkan… Hepsi ekipte… Bir de AKP'ye yakın İbrahim Uslu!

Muhalefetin çatı adayının Ali Babacan olması için kulis yapan İbrahim Uslu'nun o ekipte ne işi olduğunun yorumunu size bırakıyorum.

Bu gölge MYK parti içinde doğal olarak tepkilere neden oluyor. Hatta öyle ki; kendilerinden habersiz böyle bir toplantı yapıldığını öğrenen Genel Sekreter Selin Sayek Böke, bir Pazar günü soluğu genel merkezde alıyor. Toplantının yapıldığı odayı giriyor ve "Ben de katılacağım" diyerek resti çekiyor!

CHP kulislerinde partiye yön veren kararların bu gölge MYK'da alındığı, pazartesi günleri düzenlenen MYK'nın göstermelik hale geldiği konuşuluyor. Bu arada İbrahim Uslu'ya CHP Genel Merkezi'nin 13. katında bir oda tahsis edildiği de gelen bilgiler arasında.

Son bir not: CHP'de büyük tartışmalar yaratan Seval Türkeş ziyaretini öneren kişi Rasim Bölücek…

Marjinal sol çizgide siyaset yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "Seval Türkeş'in evine git. Sen lider adayısın. Liderlik bu tür kritik durumlarda ortaya çıkar" dediği rivayet ediliyor.