ABD ile asıl sorun PKK

Yazının başlığındaki ifade Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait. ABD'nin yaptırım kararı sonrası kendisiyle sohbet etme imkanı bulduk. Biz sorduk, o cevapladı. Özetleyerek aktaralım.

S400'LER: Bizim durduğumuz yer doğru. Patriot istedik, NATO'dan bataryaları geldi, gitti. 1982'den beri Türkiye'nin hava savunma meselesi var. En son S400 ile noktalandı. 83 milyonu korumak zorundayız. Şeffaf işlem yapıldı, saklı, gizli bir şey yok. Türkiye her denilene 'evet' diyecek bir ülke değil. ABD'li Savunma Bakanı 'F35'leri S400 etkiliyor' dedi. 'Kim dedi' diye sorduk. ABD'li pilot demiş. Peki pilot kaç kere F35 ile uçmuş, kaç kere S400 ile karşı karşıya gelmiş? Belli değil. İsrail'de F-35 var, Suriye'de S400 var onlar etkileşime mi giriyor, kodlarını mı alıyor? Hayır. Türkiye-ABD arasında müttefiklik ilişkileri var. Bir S400 için bunları feda mı edeceksiniz? S400'de süreç devam ediyor, kabul testleri, muayeneleri var. Meseleye tesir eden askeri, siyasi, teknolojik faktörleri düşünerek hareket ediyoruz. Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil. Kendimiz kullanacağız. Ruslar olmayacak. Kullanım yetkisi, kullanım bilgisi, emir, komutası bizim kontrolümüzde olacak.

DOSTLUKTAN YANAYIZ

Temennimiz uygun olmayan karardan ABD'li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun hakim olması, orta ve uzun vadeli planlarımızın dikkate alınması. Yaptırım kararı savunma sanayinde bazı sıkıntılar getirebilir ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İHA-SİHA'larımız yokken İsrail "İHA motorunu yapmayacağız" deyince ne oldu? Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri sonra sivil firmalar aldı başını gitti. Bakanlık ve Savunma Sanayi Başkanlığı çalışıyor. Hayat dinamik. ABD'de yönetim, bakanlar, bürokratlar, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız.

VAZGEÇİLMEZ MÜTTEFİK

Ortadoğu'ya, Kafkasya'ya baktığınızda Türkiye vazgeçilmez bir müttefik. ABD ile aramızdaki en büyük problem S400 değil. 'PKK/YPG terörist mi, değil mi' meselesi. Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD'li dostlarımızın bunun cevabını vermesi, adını koyması lazım. PKK teröristtir, YPG, Suriye'deki adıdır, bunlar bizim halkımıza, sınırlarımıza karşı tehdit ve risk oluşturmaktadır.

TANK PALETİ FABRİKASI

TSK'nın bir günde topunu tüfeğini değiştiremezsiniz ama moral ve motivasyonunu etkileyebilirsiniz. Orduyu siyasetin içine çekmemek lazım. Savunma, güvenlik devlet meselesi. Bir takım siyasi çıkarlar için olayı mecrasından çıkarmayın, bırakın asker işini yapsın. Tankın paletini yapan bir fabrika Arifiye. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işletme devri söz konusu. Mülkiyet, kontrol, muayene MSB'de. Kimsenin özlük hakkı kaybolmadı. İşin 'Ordu satılmışa' gelmesi çok yanlış. Orada 2020'de 150 bin kalem malzemede imalat, bakım yapılmış, 2021'de ise 450 bin adet yapılması planlanmış. Ocak'ta da 3 adet Fırtına Obüsünün üretimi bitti, teslimatı yapılacak.