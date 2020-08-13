Alternatif Hacı Bektaş!

Bu topraklarda bizi biz yapan değerlerimiz var.

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi...

Büyük Türk düşünürü... Gönül adamı, ozan...

Tam 8 asır önce söylediği şu dörtlük onun felsefesini anlamaya yeter de artar bile..

"Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda...

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda..

Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda...

Arslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda." Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesi işte bu kadar net...

Ama işin içine siyaset girince ne sevgi kalıyor ne de hoşgörü.

Hırs aklın, sağduyunun önüne geçiyor...

Bu girişi niye mi yaptık?

Anlatalım...

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl "Hacı- Bektaş-ı Veli'yi vefatının 749.yıldönümünde aşkla anıyoruz" sloganıyla özel bir etkinlik planladı.

Hazırlık çalışmalarına son ana kadar CHP'li Hacı Bektaş Belediyesi de katıldı.

Bakanlık ve belediye işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşma yapması bekleniyordu.

Son dakikada ne olduysa oldu ve belediye birdenbire etkinlikte yer almaktan vazgeçti.

İlk iki toplantıya katılan, bakanlık bürokratlarıyla uyum içinde çalışan belediye başkanı son toplantı öncesinde "Genel Merkezle konuşmam gerekiyor" diyerek ipe un serdi.

Ardından da bakanlığın etkinliğine alternatif bir etkinlik düzenleyeceğini ilan etti!

İşin rengi sonradan ortaya çıktı.

Devreye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu girmişti.

Hacı Bektaş Belediyesinin düzenleyeceği alternatif etkinliğe İstanbul Belediyesi sponsorluk yapacaktı..

İmamoğlu bu etkinliğe o kadar önem veriyordu ki, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ı çalışmaları yerinde görmek için Hacıbektaş'a yollamıştı.

İmamoğlu'nun nasıl pragmatik bir siyasetçi olduğu malum.

Hacı Bektaş'ı Veli üzerinden kime, ne mesaj vermeye çalıştığının yorumuna da girmeyeceğim.

Ama keşke arslanlarla ceylanları kucağında dost eylemeyi hedefleyen birleştirici bir felsefeyi siyasi hesapları için kullanmasaydı.

Bu ülke insanının birlikte yaşama iradesine, 750 yıllık bir geleneğe birazcık saygı gösterebilseydi.

Bakanlığın Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliğinden belediyeyi son dakikada çekmek, üstüne bir de alternatif tören düzenlemek nedir Allah aşkına!

Hadi İmamoğlu'nu anladık.

Onun yüksek hedefleri var... Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor bu duruma?

İktidarı her fırsatta ülkeyi kutuplaştırmakla suçlayan Kemal Bey, kendi belediye başkanının Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliğini bir PR çalışmasına çevirmesine nasıl müsaade eder?

Yazık... Gerçekten çok yazık...