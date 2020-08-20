Joe Biden haksız mı?

William Blum...

Eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı personeli ve tarihçi...

ABD'nin kirli sırlarını ifşa ettiği 'Haydut Devlet' adlı kitabıyla tanınıyor... Kitapta ülkesinin 1945'ten günümüze uzanan süreçte dünyaya egemen olmak için yaptıklarını tek tek anlatıyor.

-ABD başka ülkelerde demokratik yollardan iktidara gelmiş 50'den fazla hükümeti devirmeye çalıştı...

-En az 30 ülkede demokratik seçimlere doğrudan müdahale etti...

-50'den fazla yabancı lideri öldürmeyi çalıştı, öldürttü.

-30'dan fazla ülkenin üstüne bomba yağdırdı...

-20 ülkede milli ya da halkçı hükümetleri bastırmaya çalıştı...

Özetle… "Sam Amca'da oyun bitmez" diyor Blum…

ABD 1945'ten beri becerebilirse darbeyle.. Beceremezse sık kullanılanlara eklediği yerli unsurlarla stratejik gördüğü ülkelerde kendi çıkarlarına aykırı hareket eden liderleri deviriyor…

Trump'tan önceki ABD Başkanı Obama neden 8 yılda 6 ülkede savaş çıkardı?

2000'li yılların başından beri Irak, Afganistan, Pakistan, Somali, Libya, Yemen, Suriye toprakları neden Amerikan askerlerinin çizmeleri altında eziliyor?

Çünkü… Sam Amca 1945'ten beri dünyanın efendisi ve öyle kalmak için her yolu deniyor.

Bu süreçte ABD'nin çok istemesine rağmen deviremediği liderlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Onlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır…

15 Temmuz'da darbeye karşı darbe yapan milletinin desteğiyle yoluna devam ediyor.

ABD Başkan Adayı Biden'ın yarım kalan işi tamamlamak istemesi, muhalefete destek vaatleri anlamlıdır. Aynı konuşmada PKK-YPG'ye verilen mesajlar daha da anlamlıdır.

Biden'ın konuşmasını YPG'ye verdiği mesajlar üzerinden okuyan herkes, ABD Başkan adayının neden Türkiye'de muhalefeti destekleme kararı aldığını hemen anlar.

Biden, derin ABD'nin çok önem verdiği, kimilerinin '2.İsrail' olarak tanımladığı "Akdeniz'e açılan terör devleti" projesine taş koyan Erdoğan'dan intikam almak istiyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek o devletçiği hayata geçirmenin yollarını arıyor.

Tek derdi Suriye de değil üstelik. Erdoğan'dan Libya'yı, Doğu Akdeniz'i pay etmek için kurdukları emperyal masayı dağıtmasının hesabını da sormak istiyor.

Eğer becerebilirse kendisini destekleyen lobilerin gözünde görevini yapmış olacak. Ve Erdoğan üzerinden uluslararası camiaya "ABD hala dünyanın patronudur" mesajını verecek.

Gelelim bizim muhalefete.. Onlar Biden'ın açıklamasını her zaman olduğu gibi Erdoğan karşıtlığı üzerinden okuyor.

Biden'in asıl hesaplaşmak istediğinin Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu görmezden geliyorlar.

Çünkü bizim muhalefet uzun bir süredir Erdoğan'a muhalefet edeceğim derken Türkiye'ye muhalefet eden bir çizgide patinaj yapıyor.

Biden de bunu fark etmiş ve buradan yürüyor. Adamın yaptığı son derece normal.

Normal olmayan muhalefetin halleri…

Acı olmakla birlikte yalın gerçek bu.