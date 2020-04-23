Bir Ankara hikayesi
İstanbul'da yaşayıp sabah- akşam "Mansur Başkan iyi çalışıyor" diye tweet atıyorlar!
Onlar sayesinde biz Ankaralılar da "Şeyh uçmaz müritler uçurur" sözünün siyasette nasıl anlam bulduğunu yakinen gözlemliyoruz.
Bu arkadaşlardaki Mansur Yavaş sevgisinin altında hiçbir art niyet aramıyor ve kendilerine bir çağrıda bulunuyorum.
Gelin Ankara'ya.. Sokaktan çevirdiğiniz bir vatandaşa "Mansur Yavaş 1 küsur yılda ne yaptı diye" sorun.
Bakalım size ne cevap verecek? Buna yanaşmayacağınızı tahmin ettiğimden ikinci bir önerim daha var. Ben size Ankara'nın 55 bin nüfuslu mütevazı ilçesi Kahramankazan'da belediyenin Korona sürecinde yaptıklarını anlatayım. Siz de Mansur Yavaş'ın icraatlarını yazın.
Nasılsa Mansur Bey şeffaf bir başkan.
Size istediğiniz tüm rakamları verecektir.
Kaç pazarcının malını almış, kaç vatandaşın bakkal borcunu kapatmış çıksın ortaya. Algısız, yalansız sadece rakamları konuşalım.
Hadi başlayalım… -Kahramankazan Belediyesi 55 bin kişinin yaşadığı ilçede tam 90 bin maskeyi vatandaşa ücretsiz dağıtmış.
Maske atölyesinde her gün 2 bin maske üretiliyor.
- 6 bin adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış.
-15 bin adet hijyen paketi dağıtılmış.
-Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunda 30 bin adet ekmek vatandaşa ulaştırılmış.
-Bu yardımların tamamı ilçe esnafından tedarik edilmiş. İlçe esnafının kasasına bu zor günlerde 4 milyon lira girmiş.
-İlçedeki çiftçilere 1 milyon fide desteği sağlanmış. Bin dönümlük alanda kavun tohumu ve ilaç desteği verilmiş.
Buraya kadar anlattıklarımız Korona günlerinde yapılanlar. İstihdam Merkezi projesiyle 1 yılda 500 kişinin işe yerleştirilmesi, her ay 150 öğrenciye burs verilmesi vs. gibi örnek projelere hiç girmeyelim.
Kahramankazan'da genç başkan Serhat Oğuz'un yaptıklarının çok daha fazlasını varlığıyla onur duyulan, devasa bir bütçeyle Ankara'yı yöneten Mansur Yavaş'ın yapması gerekir diye düşünüyorum.
Buyursun açıklasın kalem kalem… Korana sürecinde Ankaralı için ne yapmış öğrenelim. Rakamlar iyiyse ben de "Mansur Başkan iyi çalışıyor" diyeceğim. Ankaralı sözü veriyorum…
AMBULANS RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İktidara geldiğimizde bu ülkede doğru düzgün ambulans yoktu" sözüne niyeyse birileri çok alındı.
Eşek gibi anırmacasına girdiği iddiayla gündeme gelen eski bakan Yaşar Okuyan tepkisini "Allahtan kork be" sözleriyle göstermiş!
Okuyan galiba hafıza kaybı yaşıyor.
Birlikte siyaset yaptığı rahmetli Özal'ı 1993 yılında Çankaya Köşk'ünden hastaneye götüren ambulansın fotoğrafını dün Abdulkadir Selvi paylaştı.
Koca ülkede devletin başı için ayrılan ambulansın haline iyi bakın. 90'ların Türkiye'sinin özetidir o resim.
O günleri bilmeyen gençler için bir ambulans hatırlatması da biz yapalım.
Bu ülkede 90'larda bir Sağlık Bakanı hakkında 300 ambulans alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu o bakan hakkında Ambulans Raporu hazırladı.
TBMM Komisyonunda suçlu bulunan bakan Yüce Divan'a gitmekten Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada güçlükle kurtuldu.
Evet o yıllarda Türkiye'de ambulans yok değildi. Hatta o kadar çoktu ki; ambulans yolsuzluğu bile yapılabiliyordu güzel ülkemde.
Hey gidi günler hey…
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