Deprem dersleri
Öyle bir gerçek ki bu; hem yıkıcı hem de çok öğretici.
Enkaz altındaki kadını kurtarma çalışmalarında birbirine karışan Türkçe ve Kürtçe kelimeler bu milletin acılarının ve sevinçlerinin olduğu kadar geleceğinin de ortak olduğunun bir ispatı.
Böylesine büyük bir depremde kayıpların tahmin edilenden az olması ve devletin depreme müdahaledeki hızı umut verici.
Bakmayın siz sosyal medya trollerinin provokasyonlarına.
İçişleri, Sağlık ve Çevre Bakanları aynı gün Elazığ'a ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaları yerinde takip etmek için kente geldi. Kızılay-AFAD ekipleri sahada insanüstü bir çaba gösterdi.
Sadece Sağlık Bakanlığı 447 ekip ve 2 bin 625 personelle Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin yardımına koştu. Terörle mücadelede kullanılan milli İHA'lar bile bölgeye gönderildi.
21 yıl önceki büyük Marmara depremini ilk gününden itibaren yerinde izleyen bir gazeteci olarak devletin Elazığ depremine gösterdiği bu refleks beni gururlandırdı.
Adapazarı Depremi'nde devlet 3 gün ortada yoktu. Devletin iletişim araçları çalışmadığı için dönemin Başbakanı Ecevit, deprem bölgesindeki kamu görevlilerine talimatlarını televizyonların canlı yayınlarından vermek zorunda kaldı.
Nereden nereye…
Metropol'deki Amerikalı
Adı Rasim Bölücek. CHP liderinin başdanışmanı… Hani şu CIA ajanı, FETÖ hayranı Enver Altaylı ile 2 gün 13 saat 59 dakika 22 saniye telefonla görüşen kişi. Partiden aldığı maaş yetmiyor olmalı ki; Mansur Yavaş kendisini Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Metropol A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapmış! Tıp doktoru Bölücek'in çift haneli rakamlarla huzur hakkı aldığı Metropol A.Ş'nin görevi belediyenin köprü, konut ve altyapı işlerini planlamak! Bölücek'in aldığı tıp eğitimi ile köprü, yol ve konut işlerine önemli katkılar sağlayacağından hiç şüphem yok.
Yıllarını CHP'ye vermiş parti emekçileri çocuklarına belediyede iş bulamamaktan yakınmaya devam etsin. Kendi oylarıyla seçtikleri 'eski ülkücü' etiketli belediye başkanı ve eski arkadaşları pek bir güzel idare ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni.
Yalnız ortada tuhaf bir durum var.
Bölücek, belediye şirketine yönetici olarak atanırken yasal bir zorunluluk sebebiyle Ticaret Sicil Gazetesi'nde ikametgah adresi yayınlanmış.
CHP liderinin başdanışmanı ve Mansur Yavaş'ın yönetim kurulu üyesi Bölücek'in ikametgah adresinde "New York-ABD" yazıyor.
Yani CHP Genel Merkezi'nin 14.katında genel başkanın konuşma metinlerini yazan, Metropol A.Ş'de Ankara'nın altyapısını oluşturan inşaat işlerine kafa yoran adam aslında bir Newyorklu!
Son dönemde gazetecilere açtığı astronomik tazminat davalarıyla dikkat çeken Mansur Yavaş bu konuda bir açıklama yapar mı acaba?
Yoksa Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bu bilgiyi paylaştık diye bize yeni bir dava mı açar? Bu arada gazete ve TV'lerde "Millet aç" diye algı yapan sözde muhalif arkadaşlara tavsiyemdir. CHP'li belediyelerde ballı maaşlarla ödüllendirilen isimlere bir göz atın. Bakın kimler CHP'nin oylarıyla oturdukları o koltuklarda kimleri ödüllendiriyor. Yüreğiniz varsa uzun süre iş bulamadığı için kahrından ölen danışman Taner Coşkun ve CHP'li belediyelerin kapısından içeri bile alınmayan yüzlerce parti emekçisinin hakkını savunun. Korkmayın, belediye başkanları size dava açmaz.
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