İsmail Çağlar

FETÖ'NÜN ne kadar korkunç, kutsalsız, kuralsız ve acımasız bir terör örgütü olduğunu gerek 17-25 Aralık gerekse de 15 Temmuz süreçlerinde tüm Türkiye gördü. Aradan geçen zamanda örgüt ciddi anlamda darbe aldı. İnsan ve mali kaynağının büyük bir kısmını kaybetti. Devlet içerisindeki örgütlenmesinin omurgası kırıldı. Bugün bazı gerilla saldırıları dışında açıktan faaliyet gösterecek, devlete kafa tutacak güçten yoksunlar. Bununla beraber FETÖ mikrobu kelimenin tam anlamıyla kırılmadı.

Bünyemizde hala kuluçka halinde dolaşıyor. Çoğalmak, yayılmak ve tekrar bünyeyi zehirleyip ele geçirmek için uygun ortam arıyor.

FETÖ'nün tekrar toparlanmak için benimsediği taktik "özeleştiri". Örgütün bazı üst düzey ve medyatik isimleri diğer üst düzey ve medyatik isimlerini eleştirerek kendilerini temize çıkartmaya çalışıyorlar.

Örgütün 15 Temmuz'un bilinçli faili olmadığını ancak bazı üst düzey yöneticilerinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i kandırarak örgütü 15 Temmuz'a sürüklediklerini ifade ediyorlar. Buradaki kilit kelime "sürüklenmek".

Örgütün 15 Temmuz'daki failliğini inkâr etmek mümkün değil. İnkardan vazgeçip sürüklemek kelimesiyle kısmi kabule başladılar. Sürüklenmek kelimesinin iki temel işlevi var.

Birincisi örgütün tamamının değil üst yönetiminin bir kısmının darbede yer aldığını ifade ediyor. İkincisi ise darbeye iştirak edenlerin de iradi olarak değil belki gafletle ve neye dahil olduklarını bilmeden darbeye karıştıklarını ima ediyor.

Böylece örgüt içerisinden seçilen bir kanat günah keçisi ilan ediliyor. Onu günah keçisi ilan eden diğer kanat ise tamamen temizlenmiş oluyor.

FETÖ'cülerin kendi küçük akılları ile uydurdukları ve insanları ikna edebileceklerini zannettikleri senaryo aşağı yukarı bu.

Unutmamak gerekiyor; bu senaryoyu yazanlar, senaryo gereği özeleştiri yapanlar ve senaryo gereği suçlananlar aynı hiyerarşik organizasyonun sadık bendeleri. Senaryodaki rolleri farklı sadece. Suçlayanlar ile suçlanan bu senaryoyu aynı masanın etrafına oturup yazdılar. Dolayısı ile ortada gerçekçi bir özleştiri yok.

Bırakın üst düzey örgüt yöneticilerini örgütün sıradan üyeleri bile tedbir yapmak için içki içen, fuhuş yapan, dinden döndüğünü söyleyen, kendi liderine en galiz küfürleri eden insanlar. Dolayısı ile üst düzey yöneticilerin tedbir yaparak bir kısmının günah keçisi diğerlerinin de "özeleştiri yapan demokrat cemaatçi" rolünü benimsemeleri çok daha kolay. FETÖ'nün belinin kırılsa da mikrobun tam anlamı ile temizlenmediğini söyledik. Mikrobu tam anlamı ile temizlemek için daha çok zaman gerekiyor. Ve geçen zamanda bir an bile teyakkuzu, FETÖ'nün en aşağılık ve sinsi taktikleri kullanabilen l anetli bir örgüt olduğunu unutmamak gerekiyor.