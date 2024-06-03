İsmail Çağlar

AK PARTİ grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sokak köpekleri sorunuyla alakalı bazı meşhurları arayıp görüşlerini sorduğunu aranan meşhurların sosyal medya paylaşımlarından öğrendik. Özellikle sokak köpeği sevdasında aşırıya giden, köpek saldırıları sonucu hayatını kaybeden insan evlatları hakkında tek bir kelam etmeyip, saldırgan köpeklerin hedefi olan mağdur insanları suçlayan paylaşımlar yapan ünlülerin aranması AK Parti'ye gönül vermiş ve sokak köpeklerinden mustarip olan toplum kesimleri tarafından kıyasıya eleştirildi.

Aslında Yenişehirlioğlu'nun ortaya koyduğu başlı başına faydasız bir yaklaşım değil.

Sokak köpeği gibi hassas bir konuda kanuni düzenleme yapılacaksa en azından def-i bela kabilinden aranıp sorulacaklar vardır. Ancak uzun süredir dillendirilen bu sorunun hala çözülmemiş olması, çokça tartışılan kanuni düzenlemenin kamuoyu tarafından "ittapar" olarak adlandırılan güya hayvan sever ama insan sevmez kişilerin kuru gürültüsü nedeniyle gerekli tedbirleri içermeyecek olması korkusu Yenişehirlioğlu'nun aramalarını daha fazla eleştirilir hale getirdi. Hepsinin üstüne AK Parti'ye gönül vermiş kitlelerin uzun süredir rahatsız olduğu sorunlar da eklenince mesele daha karmaşık bir hale geliyor.

AK Parti kendi tabanı tarafından toplumdan uzaklaşmakla, kendisine gönül veren kitlelerin sesini duymamakla, halkın gündemini takip etmemekle, fildişi kuleye hapsolmakla eleştiriliyor. Tüm bu eleştirilerin üzerine topluma uzak hatta toplumu hor gören meşhurların aranması tabanın eleştirilerine neden oluyor.

Dahası AK Parti'nin sokak köpekleri konusunda diğer yapıp ettikleri de toplumda var olan eleştiri noktaları ile örtüşüyor.

Kanuni düzenleme için çok geç kalındı. Bugün geç de olsa konu gündeme gelmişken AK Parti elitinden ses çıkmıyor. Birkaç istisna dışında toplumun karşısına çıkıp düzenlemenin içeriğinde neler olacağını ve sorunun nasıl çözüleceğini anlatan bir siyasi figür göremiyoruz. Siyasi cenahta Özgür Özel ve CHP, toplumsal alanda ise çeşitli aktörler sokak köpeği sorununa karşı önlem alınmasına karşı olduklarını her fırsatta dile getirirken, AK Parti cephesi sus pus. İlgili bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'ye yakın sair kurum ve kişilerin sesi çıkmıyor.

Sanki mesele Türkiye'nin meselesi, konuşması beklenen kişiler de iktidar partisinin mensupları değilmiş gibi suskunluğa bürünmüşler. Konuyla ilgili dişe dokunur bir şey söyleyen tek kişi her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da olmasa sorunun çözüleceği de yok!

Evet, sahipsiz sokak köpekleri başlı başına bir sorun. Ancak bunun yanında AK Parti'nin sorununa dair de oldukça fikir veriyor. AK Parti'de kişilerin ya da isimlerin değil de hangi yaklaşımların, siyaset yapma tarzının değişmesi gerektiğine dair oldukça açık mesajlar içeriyor.