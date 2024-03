İsmail Çağlar

CHP sanki yerel seçime değil de yerel seçimden sonra yapılacak olan olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. Partinin grup başkanvekili aynı zamanda da Afyon belediye başkan adayı hanımefendi eğer kazanırsa belediyenin kapısını DEM partililere kapatacağını söylüyor. Dikkat buyurun kendisi kenarda köşede bir belde belediye başkan aday değil. CHP'nin grup başkanvekili ve Aydın belediye başkanı adayı. CHP ise İstanbul ve Ankara'da DEM ile kent uzlaşısı adı altında kamusal, herkesin gözü önünde ittifak kuran bir parti. Yani başkan adayının açıklamaları partinin resmi politikasıyla büyük bir çelişki içerisinde. Koltuktan her an düşecekmiş gibi duran genel başkan Özgür Özel, Afyon adayının sözleri için özür diledi. Başkanla konuştum sürçülisan olmuş dedi. Ancak sözlerin sahibi genel başkanı ile aynı fikirde olmadığını bir kez daha açık açık söyledi. Ben kimseden özür dilemedim, sözlerimin arkasındayım, dedi. O kadar kişi konuşur, konu kamuoyunun gündemini işgal eder de Ekrem İmamoğlu müdahil olmadan olur mu! Ama ne müdahil olmak! Ekrem İmamoğlu meclis grup başkanvekili olan Aydın adayına kapının önünü gösterdi. Ya yanlış iş yapıyorsun ya da yanlış partidesin ifadeleri, kabalığı bir yana Özgür Özel'i ve partinin sair yetkili kurumlarını yok sayması açısından oldukça önemli. Koca partide grup başkanvekili ve Afyon adayı olan kişiye had bildirecek kimse kalmamış, bu işi Ekrem İmamoğlu yükleniyor. Genel başkanlığı fiilen gasp ettiğini biliyorduk ama genel başkan yardımcılığını, parti meclisi üyeliğini de ele geçirmiş demek ki! Bununla bitse yine iyi ama sahneye birkaç sefer CHP'den ihraç edilmiş sonra da partiye geri çağırılarak tekrar aday yapılmış Bolu belediye başkanı Tanju Özcan girdi. O da İmamoğlu'na cevap verip, Afyon adayını desteklediğini, kendisinin de belediyenin kapısından içeri DEM partilileri sokmayacağını söyledi. Tüm bunlar olurken yani Afyon adayı genel başkana, İstanbul adayı Afyon adayına, Bolu adayı da İstanbul adayına cevap yetiştirirken CHP genel başkanı Özgür Özel ne yapıyordu? Sahtekar medyumlar gibi Mustafa Kemal'den aldığı talimatları partililere iletiyor ve grup toplantılarında milletvekillerine tribün tezahüratı yaptırıyordu. Merhum Kadir Mısıroğlu'nun ruhu şad olsun; CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan sonraki genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da başarısız birisi olacak demişti. Ferasetli adamdı rahmetli. CHP'de gidenin yerine hep daha kötüsünün ve beceriksizinin geleceğini söylerdi. Merhum Mısırlıoğlu'nun ferasetli tahliline göre seçimden sonra yapılacak olağanüstü kurultayda Özgür Özel'den daha başarısız birisinin genel başkan olması gerekiyor. Herhalde ileri derecede başarısız bu ismin kim olduğu konusunda hemen herkes hemfikir!