İsmail Çağlar

BİLEN bilir, ben Atatürkçü değilim.

Atatürk ilke ve inkilaplarının da hemen hiçbirisini kabul etmiyorum. Kabul ettiğim bir kısmının da önce topluma dayatılmasını, sonra da uygulanma biçimini yanlış buluyorum. Dahası dünya işlerinde fayda ve zararın, doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin formunun değişken olduğunu düşünüyorum. Yani ilkeler uzun süreli hatta evrenseldir ancak politikalar değişkenlik gösterir. Bugün bir şeyi sırf geçmişte bir insan öyle yaptı diye belirgin bir şekilde yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir insan Mustafa Kemal Paşa da olur, çok sevdiğim birisi de olabilir.

Gelgelelim Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'nin lideri, bu devletin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı. Yani bir çırpıda bir kenara koyabileceğimiz bir figürden bahsetmiyoruz. Her ne kadar bugün başta Atatürk'ü koruma kanunu olmak üzere çeşitli kanunlar, dogmalar, dayatmalar nedeniyle ne milli mücadeleyi ne cumhuriyetin kuruluşunu ne de tek parti yıllarını özgürce tartışamasak da Mustafa Kemal Paşa günahı ve sevabı ile o dönemin etkili ve başat aktörüydü. Tarihte yaşamış gerçek bir şahsiyet ve etkili bir aktör olan Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bir de sonradan üretilen Atatürk imajı var. İmaj, tarihi şahsiyeti temel alarak inşa ediliyor ama tarihi şahsiyetle bir alakası yok.

Gerçeğe aykırı, fabrikasyon, siyasi amaçları olan bir tasarım. Mesela geçenlerde bir tarihçi Mustafa Kemal Paşa'nın boyunun 1.60 dolaylarında olduğunu söyledi. Bu metre, mezura ile ölçebileceğiniz tarihi bir gerçek. Ama Kemalistlerin yarattığı Atatürk imajına göre en az 1.90 olması gerekiyor.

Çünkü yakışıklı erkek imajı günümüzde uzun boylu. Tutup da "Yahu best model değil bir askerdi. Kerameti yakışıklılığı değil askerliği, liderliği, devlet adamlığıydı" diye ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın faydası yok! Çünkü bu imajı çok seven ortalama Kemalistin entelektüel birikimi yok. Devlet adamlığı, liderlik, askerlik gibi daha soyut şeyleri düşünemiyor, değerlendiremiyor, takdir edemiyor. Entelektüel kapasite gelişmediği için soyutu tahlil edemiyor, anlayamıyor; ancak somutu görebiliyor.

Onun için de Mustafa Kemal'ın çok da uzun boylu olmamasını kabullenemez. Onun imajına göre uzun boylu ve yakışıklı olmak zorunda. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını devirip ikincisine girdiğimiz bu zaman diliminde keşke Atatürk imajını Kemalistlerden kurtarabilsek. İmajı bir asker, lider, devlet adamı olarak yeniden tanımlasak. Tek parti döneminin tartışmalı ve zalimane uygulamalarını, siyasi hatalarını bu imaja dahil etmesek. Ahali Mustafa Kemal deyince onları anmasa, hatırlamasa ve dolayısı ile bilmese. Herkesin kabullenebileceği, sevmek zorunda olmadığı ancak gönüllü olarak saygı ve vefa hissettiği yeni bir Mustafa Kemal imajı üretsek. Nihayetinde Mustafa Kemal'i bu toplum için ayrışma ve tartışma vesilesi olmaktan çıkartsak. Tarihçiler, münevverler, akademisyenler, uzmanlar pekala ilmi tartışmaya devam edeceklerdir. Ancak popüler düzeyde bu iş bitse! Ne güzel olurdu ama mümkün değil. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin önündeki en büyük engel de Kemalistlerin bizatihi kendisi. Yarattıkları Atatürk imajına sapkın bi bağlılar. İnsan kesen bir kültün üyeleri gibi dogmatik ve radikaller. Atatürk'e dua edilmediği için camide edepsizlik yapmaktan, sırf Atatürk'e benzeyen kişileri sosyal medya ünlüsü haline getirip servet sahibi yapmaya kadar akıl almaz işler yapan bir irrasyonellikle malüller.