İsmail Çağlar

Malum Disney+ platformu devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'i konu alan bir yapımı Ermeni lobisinin baskılarına dayanmayarak yayınlamama kararı aldı. Karar beni de bir miktar rahatsız etti. Ermeni lobisi soykırım palavrasını gerekçe göstererek dizinin yapımın yayınlanmamasını istedi. Hak ve hakikate bağlı bir Türk olarak soykırım palavrasını kabul etmem mümkün değil. Mustafa Kemal ve onun düşüncelerinin yıllar içerisinde tabulaşmış formu olan Kemalizm ideolojisiyle birçok noktada fikri olarak uyuşmam mümkün değil. Ancak bu durum Kemal Paşa'nın milli mücadelenin komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olduğu hakikatini değiştirmiyor. Dolayısı ile fikri uyumsuzluk ayrı devletimizin ilk Cumhurbaşkanına duymamız gereken asgari saygı ayrı.



Atatürkçü olmayan ben bile milli hassasiyetlerim nedeni ile Disney'in bu kararından rahatsız oluyorken konuşmaya başladı mı mangalda kül bırakmayan, kalpaklı Mustafa Kemal fotoğrafları paylaşan, Atatürk ilkelerinin 2023 yılında bile hayatlarını aydınlatmaya devam ettiğini söyleyen bazı popüler zevat nedense sus pus! Ağızlarını açıp tek bir kelime etmiyorlar. Şahan'ı olsun, Tarkan'ı olsun daha bilimum oyuncusu, şarkıcısı eğlendiricisi dut yemiş bülbüle döndü.



Konuşamazlar efendim, konuşamazlar. Konu ekmeğini yedikleri Mustafa Kemal olsa bile konuşamazlar. İşin içinde soykırım iftirası da olsa susarlar. Galiz hakaretler, küfürler havada uçuşsa da sesleri çıkmaz, çıkamaz! Çünkü Disney gösteri dünyasının küresel bir markasıdır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de doğrudan ve dolaylı sektörün hatırı sayılır bir kısmını kontrol eder. Mesela konuşurlarsa Disney'in reklam yüzü oldukları için doğrudan aldıkları paradan olurlar. İş onunla da bitmez. Ajanslar, menajerler, reklam şirketleri… Disney'e iş yapan kim varsa bir daha onlardan iş alamazlar. Şarkıları uluslararası platformlarda algoritma engellemesine maruz kalır. Paylaşımları artık sosyal medyada önerilenler arasında çıkmaz. Konser veremezler, Youtube kanallarının abone sayısı düşer.



Şimdi gelelim ifade özgürlüğüne… Disney devlet değil. Tarkan'ı ve Şahan'ı dut yemiş bülbüle döndürmek için devlet gücünü kullanmıyor. Haklarında dava açmayacak. Hapse atmayacak. Pek muhalif sanatçılarımız kendi devletlerine bu iftiraları atıyorlar. Lafa gelince Türkiye'nin konuşanın hapsi boyladığı bir diktatörlük olduğunu söylüyorlar. Ama ne hikmetse o diktatörlükte yıllardır hapse düşmeden, başlarına bir iş gelmeden konuşmaya devam ediyorlar da Disney'in böyle bir gücü olmamasına rağmen dilleri boğazlarına kaçıyor! Muhalifliklerinden eser kalmıyor. Eleştirel düşünceleri birden buharlaşıyor. Fikri hür, vicdanı hür karakterleri ortadan kayboluyor. Bilimin ışığına düşkünlükleri yok oluyor.



Demek ki neymiş, muhaliflik öyle konforlu köşende oturup herkesin zaten eleştirdiğini eleştirmek değilmiş. Sanatçının muhalif olması kendini hakim söyleme teslim edip, aynı ezberleri tekrarlaması değil söylemesi maliyetli olanı söylemesiymiş. Zor olan şeffaf ve adil seçimlerle, kısıtlı bir süre için iş başına gelen siyasi iktidarı değil seçimlere girmeyen ancak bütün eğlence sektörünü kontrol eden uluslararası şirketlerin iktidarını eleştirmekmiş.