DW ve Türk’ün beslenme çantası

ALMAN DW yayın organının Türkiye uzantısı bir haber yapmış.

Habere göre ekonomik kriz nedeniyle evden işe beslenme çantası ile yemek götürenlerin sayısı hızla artıyormuş.

Haberi gören okuyucuların bir kısmı alık alık bakmışlardır muhtemelen. Vay be en sonunda bu hallere de düştük, demişlerdir. Hatta ülkede basın özgürlüğü olmadığı için bu haberi Alman DW'nin Türkiye uzantısından okuyoruz, diye hayıflanmışlardır da!

Doğrusu memlekette ciddi bir hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı nedeni ile geçim zorluğu çeken insanların tasarruf tedbirlerine başvurduklarını biliyoruz.

Dolayısı ile evden işe yemek götürenlerin sayısında da bir artış olması muhtemel.

Bu yönüyle habere diyecek bir şey yok.

Ama...

Aması şu; haberi alık alık okuyan okuyucular muhtemelen Almanya'da ve dahi Avrupa'nın genelinde hemen herkesin öğle yemeğini evden getirdiğini bilmez. Haberi okur, hayat pahalılığı nedeni ile zaten olmayan tadı bir de haberde geçen "çocuk gibi beslenme çantası getiriyoruz" ifadesi ile iyice kaçar.

Hatta Avrupalının öğle yemeklerinde bifteğinden nazik bir bıçak tutuşu ile kopardığı eti, bir yudum şarapla birlikte yuttuğunu da düşünür. Gerçekten romanlardan fırlamış gibi duran bu manzaranın yanına ekmek arası peynir, domates koyunca insanın içini burkuyor.

Peki o zaman sorun ne kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Hayat pahalılığını, ekonomik krizi sen de biliyorsun, bunun alım gücünü düşürdüğünü de söylüyorsun, peki o zaman Alman'ın haberi neden seni kızdırdı? Şöyle ki; hemen bütün Almanlar evden işe öğle yemeği götürürken Alman DW'nin Türkiye uzantısının ekonomik kriz nedeni ile bu trendin bizde de yaygınlaşmasını "beslenme çantası" gibi küçümseyici bir ifade ile tarif etmesi beni rahatsız ediyor.

Dahası bunu okuyan kendini muhalif addeden ve muhalif olduğu için otomatik olarak bilgili, eğitimli, nazik ve medeni olduğunu zanneden bir kısım batı bilmez ama batı hayranı zevatın alıklığına da fena halde üzülüyorum. Hele hele Alman'ın onların ya da benim kısacası bu memleketin hayrına bir haber yapacağını zannetmeleri hepten akıl alır şey değil.

Alman DW'nin Türkiye uzantısının ne hayat pahalılığı umrundadır, ne muhalefet, ne de öğle yemeği.

Onun umursadığı Alman'ın yani memleketinin çıkarıdır. Alman devleti de onun için DW'ye Türkiye uzantısı için para aktarır.

Tam da bu nedenle DW'nin Türkiye uzantısının tüm personeli şiddet eğilimli, mezhepçi, radikal sol ve marjinallerden oluşur. Yani mesele gazetecilik de değil, Türkiye de hayat pahalılığı da. Özgürlük hiç değil. Demokrasi, ifade hürriyeti, insan hakları gibi sözüm ona "evrensel" değerleri hiç sormayın. Onlar çoktan devrilen mülteci botlarında Akdeniz'in sularını boyladı bile. Daha 1-2 hafta önce binlerce mülteci tek seferde Akdeniz'in dibindeki yeri bilinmez mezarlarına yerleşti. Ama DW, Türk'ün beslenme çantasının derdine düşmüş. Yerseniz tabi...