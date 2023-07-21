CHP’nin muhtemel kasetleri

HAYATIN normal akışına ters işler yaptığınızda ve bunda ısrar ettiğinizde gün gelir hayat daha doğrusu normal olan gereğini yerine getirir.

Siyasetin de bir normal akışı ve düzeni var. Şüphesiz siyasetçi bu akışa her zaman teslim olmaz. Yeri gelir suyun yatağını değiştirecek hamleler yapar. Kendi normalini kurar ve bu yeni normale göre akışı sağlar. Ancak bunlar istisnai durumlardır. Genelde belirleyici olan hayatın ve siyasetin normal akışıdır.

Seçimden sonra muhalefet cephesinde bu normal akışa ters işlerin yapıldığını görüyoruz. Daha doğrusu Türkiye'de muhalefet uzunca bir süredir siyasetin normal seyrinin dışında hareket ediyor. Seçimden sonra olan ise bu anormalliğin iyice ayyuka çıkması. Mesela birbirine benzemez, ortak bir programı, Türkiye tasavurru olmayan bir sürü partiye birine üç bakanlık diğerine beş vekillik ötekine iki başkanlık vererek bir masaya oturtmak anormal bir durumdur. Hele bunlara dışarıdan PKK/ HDP'yi monte etmek ise anormalliğin kitabını yeniden yazmaktır. Muhalefet ısrarla bunu yaptı ve sonuç ortada.

Bırakın seçimde bir başarı sergilemeyi seçimin hemen ertesinde birbirlerine düştüler.

Şimdi ise CHP'sinden İYİ Partisi'ne hepsi seçimin verdiği dersi almayıp, normali bir kenara bırakıp anormalin peşinde koşmaya devam ediyorlar. Gelecek ile Saadet bir araya gelip seçmenin vermediği grup kurma hakkını kağıt üzerinde elde ediyorlar. Hülle ile, siyasi takiyyecilik ile grup kuruyorlar. Konuşmaya geldi mi mangalda kül bırakmayan DEVA da aynı işe hevesli.

Onlar da daha küçük olan Demokrat Parti ile grup kurma derdindeler.

Ama sayıları yetmediği için CHP'den de 3-5 vekil transfer edip grub yapacaklar.

CHP ise kasetlerle boğuşuyor. İhraç edilen Bolu büyükşehir belediye başkanı, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınlıyor. Buna karşılık İmamoğlu'nun partinin grup başkanı dahil birçok üst düzey yönetici ile yaptığı Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının kasetleri piyasaya sürülüyor.

Normalde olması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, partinin de olağanüstü kurultay yapıp yeni genel başkanını seçemesi. Ancak bu normal akış tıkandığı için ortaya kasetler dökülüyor.

Normal şartlar altında birbiri ile mücadele edemeyen aktörler kasetleri sahaya sürüyor.

Ancak korkarım iş daha da çirkin hale gelecek.

Şimdilik gizli toplantılar, ses kayıtları seviyesinde giden kasetlerin içeriği bel altına inecek. Kılıçdaroğlu'nun yine bu türden bir bel altı kaset ile genel başkan olduğunu hatırlayalım.

Pekala yine böyle bir kasetle istifaya zorlanabilir. Bu başlı başına sorunlu ve ahlak dışı bir durum olacaktır.

Ancak faturasını sadece CHP değil genel olarak Türk siyaseti ödeyecektir.

Nasıl ki Kılıçdaroğlu, Baykal'ın kasedini çeken, onu devirmek için piyasaya süren odaklara her zaman mahkum bir siyaset izlediyse, eğer birisi Kılıçdaroğlu'nu kasetle devirirse o da kaset sahibinin ağzının içine bakacak. Temenni etmem ama gidişat bu yönde. Eğer kasetler tekrar ortalığa dökülürse bu işi maalesef bir özel hayat meselesi olmayacak. Geneli ilgilendiren ve siyasete irtifa kaybettiren bir kara leke olacak.