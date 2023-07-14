Hülleci Muhalefet

Masa başında bir şeyleri kitabına uydurmak siyaset sahasında başarılı olmak anlamına gelmiyor. Seçim sonuçları bu temel ilkenin en yakın ve bariz örneği. Muhalefet kendince bir masa kurdu. Kurulan masanın perde önünde altı, perde gerisinde bir üyesi vardı. Masaya oturan partilerin oylarını üst üste koyup toparladılar ve bu modelle kesin kazanacaklarını zannettiler. Aklı başında muhalifler bile bu modelin yürümeyeceğini söyledi. Masa başında kotarılan işlerin siyasetin olağan mecrasında aynı sonucu vermeyeceğini anlatmaya çalıştı. Sonuç; gerçekten de olmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu ve saz takımı masanın %48 oy aldığını ve bunun bir başarı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ancak bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefet adaylarının toplam oyu aynı orandaydı. Yani o kadar tantanası yapılan masanın herhangi bir olumlu katkısı olmadı. Ancak masaya oturan partilere olumsuz geri dönüşleri oldu. Masanın sakinlerinden henüz belini doğrulabilen yok. Meral Akşener ittifakın ilk adımı olarak CHP'den hülle ile milletvekili transfer etmişti. O gün için çok parlak duran bu hamleyi bugün siyasi hayatının en büyük hatası olarak tanımlıyor. CHP ise meclise taşıdığı ittifakın küçük üyelerinin hesabını kendi seçmenine verebilmiş değil.

Ancak bizde muhalefetin bir huyu var; hiç öğrenmiyorlar. Sanki bunların hiçbiri yaşanmamış gibi yine harika, çılgın, çok akıllıca, cin fikirli duran işler, hülleler, seçmenin vermediği yetkiyi ayak oyunları ile devşirme çabaları peşindeler. Kılıçdaroğlu'nun büyük bir siyasi basiretsizlik örneği göstererek meclise taşıdığı buçukluk partiler bir araya gelip mecliste grup kurmaya çalışıyorlar. Gelecek Partisi'nden Saadet'e kağıt üzerinde vekil transferi yapıldı ve Saadet mecliste grup kurdu. Şimdi komisyonlarda üyeleri olacak ve genel kurulda grup adına söz alabilecekler. Bu iki parti grup kurmak için gerekli olan siyasi yetkiyi yani 20 milletvekilini seçmenden aldılar mı? Hayır! Peki iki parti gerçekten birleşti mi? Hayır! Saadet'e transfer olan milletvekilleri gerçekten parti değiştirdi mi? O da hayır! Gerçekte olan bir şey yok. Sadece çok değil bir ay önce seçmenin verdiği karara yok muamelesi yaparak, seçmenin vermediği bir hakkı hülleyle, ayak oyunu ile almaya çalışıyorlar. Maalesef bu tek örnek de değil. Denilene göre Deva Partisi de Demokrat Parti'nin vekillerini ve CHP'den birkaç hülleci vekil alarak grup kuracakmış.

Demokrat Parti'nin masanın bir parçası olması bile alay konusu olmuştu. Genel Başkan Gültekin Uysal'ın bir akıllı telefon karşılığında masaya oturduğu esprileri yapılmıştı. Şimdi herhalde telefonun şarj kablosu karşılığında milletvekillerini grup kurması için Deva'ya verir! Evet bu komik bir şaka değil, dahası seviyesiz de! Ama milletvekillerine, hemen seçimin bir ay sonrasında, taşınır mal muamelesi yaparak üç oradan, beş buradan hesabı yapmak kadar seviyesiz değil!

Farkında değil ama muhalefet ateşle oynuyor. Siyasetin meşruiyet zeminini, normalini bu kadar zorlarsanız iktidar da tedbirini alır. Madem önemli olan meşruiyet değil sayıyı yakalamak, iktidar da meclis çoğunluğunu harekete geçirir. Hülle grup kurmayı veya hülle ile kurulan grupların meclis süreçlerinde yetki sahibi olmasını engelleyen bir yasal düzenleme yapar. Üstelik bu yasal düzenlemenin ahlaki ve siyasi meşruiyeti muhalefetin hülle gruplarından çok daha fazla olur!