Akşener’in yolu

Altılı masanın sakinlerinden ne istediğini bilen, birkaç adım sonrasını hesaplayan tek aktör var; o da Meral Akşener. Öncelikle gerçekçi; önceki seçimlere göre daha avantajlı konumda olsa da muhalefetin 2023 seçimlerini kazanamayacağını görüyor. Olmaz olur da kazanırlarsa da bu yapının ülkeyi yönetemeyeceğinin farkında. Kazanma ihtimali çok düşük, kazanılsa bile sonrasında işlerin yolunda gitmeyeceği bir mücadele için adını ortaya atmıyor. Sahneye çıkmak istediği seçim kesinlikle 2023 değil. 2028 seçimlerini hedefliyor. 2023'ü muhalefet çok düşük bir ihtimalle kazanırsa en geç 2025'te belki de 2024'teki yerel yönetim seçimleriyle beraber yapılacak olan erken seçimleri bekliyor.

Beklerken de boş oturmuyor. Aktif bir şekilde kendini bir sonraki seçimde en büyük muhalefet partisi yapacak adımları atıyor. İyi yere tezgâh açtı. CHP'nin karışıp, CHP seçmeninin yüzünü iyiden iyiye kendisine dönmesini bekliyor. Sakın olmaz demeyin; evet Türkiye'de klasik seçmen davranışları henüz tamamen yıkılmadı ancak ciddi anlamda gevşedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den aday olup belediye başkanı seçildiği bir siyasi ortamdan bahsediyoruz. Pekâlâ CHP seçmeni de beceriksiz, başarısız ve kavgalı partisini terk edip İYİ Parti'ye oy verebilir. Tek olması gereken CHP seçmeninin antipatisini kazanmadan CHP'yi karıştırmak.

Akşener bir gün Yavaş'la açılışa katılıp, öbür gün koşa koşa Saraçhane'ye İmamoğlu'nun yanına giderek CHP karıştıracak adımları özenle atıyor. Yavaş ve İmamoğlu'nun genel başkanları Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp aday olması için uygun ortamı hazırlıyor. CHP seçmenin gözünde kendi adaylığından vazgeçerek fedakârlık yapan, Kılıçdaroğlu'nun yerine kendisinin değil ama seçilecek bir adayın geçmesi için çabalayan kişi imajı çiziyor. Tüm bunları kendi adaylığı için yapsa antipati toplardı. Ancak şimdilik çizdiği imaj zafer için kendi adaylığından bile feragat ettiği yönünde.

Hele bir 2023 gelsin geçsin, CHP şöyle iyiden iyiye bir karışsın, masanın ortak adayı olan CHP'li seçimi kaybetsin, parti olağanüstü kurultaya gitsin, iç kavga büyüsün… İlk hamlesini 2024 yerel seçimlerinde yapabilir. 2018 yerel seçimlerinde büyük fedakârlık yaparak hem Ankara'da hem de İstanbul'da aday çıkartmayarak CHP adaylarını destekledi. Buna karşılık 2024'te belediye başkan adaylarının kendi partisinden olmasını isteyebilir. İç karışıklıkla mücadele den CHP'den bunu talep etmesi seçmen tarafından da meşru görülür. Eğer planları tutar da kamuoyu yoklamalarında CHP'nin birer ikişer puan eriyip, kendisinin yükseldiğini görürse, mesela, HDP kozunu masaya sürebilir. Pekâlâ CHP'nin sırtına HDP'nin günahını yükleyerek yollarını ayırabilir. İki turlu seçim sisteminde, eğer ikinci tura kalabileceğini ve sempatisini kazandığı CHP seçmeninden ikinci turda destek alabileceğini hesap ederse neden bir kambur gibi ittifakı sırtında taşısın ki!

Tabi ki bunlar şimdilik sadece senaryo ve spekülasyon. Siyaset çok uzun soluklu bir uğraş. Her gün yeni gelişmelere, değişikliklere gebe. Şu an için kesin olansa senaryonun başlangıç noktası; Akşener 2023'ü kazanma şansı düşük bir seçim olarak gördüğü için aday olmuyor. Hamlelerini bir sonraki seçime en popüler muhalefet siyasetçisi olarak girmek için yapıyor.