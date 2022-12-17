İmamoğlu Ne Dedi, Cumhurbaşkanı Ne Diyecek?

İBB başkanı İmamoğlu 2 yıl 7 ay ceza almış. Mahkeme aynı zamanda İmamoğlu'nun bazı haklarından mahrum edilmesine karar vermiş. Yani karar kesinleşince siyasi yasak alacağı için belediye başkanlığı düşecekmiş. Ancak karar kesin değilmiş. Hukuki detaylarla canınızı sıkmak istemem; kısaca söyleyeyim; önce istinafa gidecek karar, istinafta onaylanırsa Yargıtay'a. İşi bilenler normal hızla devam ederse nereden baksan 1-2 yılı var diyorlar. O zamana İmamoğlu çoktan 2024'teki İBB seçimlerini kaybeder. Tabi Cumhurbaşkanı adayı olmak için İBB başkanlığından istifa etmezse ve tabii partisi onu 2024'te aday gösterirse.



İmamoğlu'nun suçu heyet halinde çalışan kamu görevlilerine işlerinden dolayı hakaret etmek. İstanbul'daki seçimin tekrarlanması kararı alan HSK üyelerine ahmak demiş. Bu bir suç mu? Yürürlükteki yasalara göre suç. Ben de edepsizin birine edepsiz dediğim için yargılandım. Edepsize edepsiz demek suç oluyorsa, YSK üyelerine ahmak demek hayli hayli suç olmalı. Efendim, seçmenin oyunu almış İBB başkanının bir "ahmak" kelimesinden dolayı ceza alıp görevden alınması saçma değil mi diye itiraz ediyorlar. Bence de saçma ama saçma olan mahkeme kararı değil İBB başkanı olan kişinin kendini bu duruma düşürecek bir işler yapması.



İmamoğlu ve 6'lı masanın bir kısım sakini bu karardan ekmek çıkarmak derdinde. Öyle ki İmamoğlu ve Akşener kararı sevinçle karşıladılar. 85 milyon vatandaş, 2023 seçimleri, her şey Türkiye için güzel olacak gibi ifadeler iki gündür dillerinden düşmüyor. Kılıçdaroğlu ve onun destekçilerini ise sardı bir telaş. Çok üzülmüş gibi yaparken bir yandan da İstanbul, 18 milyon vurgusu yaparak İmamoğlu'na "bu kararın ekmeğini sadece İstanbul sınırları içerisinde yiyebilirsin" hatırlatması yapıyorlar.



Bir de mutat olduğu üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızıyorlar. Muhalefet Cumhurbaşkanı emretti mahkeme de karar verdi havasında. Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler de sitemkâr. Ne gereği vardı şimdi bunun, İmamoğlu'na avantaj kazandırdı, diyorlar. Çıkan kararın siyasi sonuçlarını tartışmak normaldir. Ama henüz Cumhurbaşkanı'nın konuya nasıl yaklaştığını bilmiyoruz. Bu yazı yazılırken henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Belki de yazı yayınlanana kadar görüşlerini öğrenmiş olacağız. Hem destekçilerinden hem muhaliflerden kendisine kızanları boşa düşürecek bir hamlesi olabilir mi?