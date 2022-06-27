Yine CHP, yine kaset

SİYASET bir kez daha kirlendi.

Yakınlarda evlenen bir CHP milletvekilinin eski eşiyle olan konuşmalarının görüntüleri servis edildi. İsimleri bilerek anmıyorum çünkü meselenin magazin kısmı ile değil siyasi kısmı ile ilgileniyorum.

CHP milletvekili o zamanlar henüz evli olduğu eski eşine kamuoyu tarafından tanınan bir başka üst düzey CHP'li kadın hakkında açıklamalarda bulunuyor. Söz konusu kadının birçok gayrımeşru ilişkisi olduğundan bahsediyor ve kendisinin o kadını parti meclisine almak için çaba gösterdiğini söylüyor. Meseleyi siyasi açıdan anlamlı hale getiren gelişme ise şu; CHP'li milletvekili eşinden boşanıp, hakkında atıp tuttuğu ve ağzı alınması daha edebe mugayir iddialarda bulunduğu diğer CHP'li kadın ile evleniyor.

Gerçekten bizi ilgilendirmezdi; eğer mesele CHP'li milletvekili, eski eşi ve yeni eşi arasında olsaydı. Ama işin içinde parti meclisine girme işi var.

CHP'de kadınların siyaset yaparken nelerle karşılaştıkları, cinseliklerinin sömürüldüklerine dair emareler var.

Belki yine de bireysel bir meseledir der geçip giderdik ama daha önce CHP'de bunun gibi onlarca iddia gündeme geldi. CHP teşkilatlarından sayısız kadın partililer tarafından tacize uğradıklarını; makam, mevki ve adaylık sözü ile istismar edildiklerini açıkladılar.

Taciz ve cinsel istismar olaya karışan kişilerin kişisel ahlaksızlıkları olmasının ötesinde CHP'nin parti içi siyasetinin hâkim bir dokusu halini almış anlaşılan.

Parti hiyerarşisinde yukarıda olan bazı erkekler aşağıda olan kadınlara taciz, tecavüz ve sarkıntılıkta bulunuyor.

Ve gerçekten dikkat çekici; gün geçmiyor ki CHP içerisinden bir kaset sızmasın, bir skandal patlamasın, üstü örtülmüş bir dedikodu ayyuka çıkmasın. Söz konusu CHP olunca siyasetin neden bu kadar kirli bir hale geldiği gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konu. Baykal bir kaset kumpası ile görevi bıraktı. İstifasını açıkladığı konuşmada Pensilvanya'yı anmadan edemedi. Muhtemelen kasetlerin devamı çıkmasın diye alınmış bir tedbirdi. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu.

Türkçesi, kasetle gelen genel başkan oldu. Teşkilatlardan yüzlerce taciz, tecavüz ve ahlaka mugayir ilişki itirafı/ açıklaması geliyor. Anmaktan dahi hicap ediyorum ama bir milletvekilinin oğlunun erkek bir arkadaşı ile cinsel ilişkisinin kasetinin ortaya saçıldığına dair laflar çıktı. Sakın yanlış anlamayın, lafları çıkartan CHP karşıtları değil CHP'deki farklı parti içi hiziplerdi.

Bir başka kadın CHP'li "Partide daha ne skandallar, ne tacizler var.

Bunları açıkladığımda yer yerinden oynayacak" mealindeki sosyal medya paylaşımını apar topar sildi... Liste uzar gider ama gerçekten ahlaksızlıklardan bahsetmenin bir faydası yok.

Toplumu ifsad etmedikleri müddetçe düştükleri ahlaksızlık çukurunda istedikleri kadar debelenebilirler, bataklığın dibini bulmak için battıkça batabilirler. Siyaseti kirletmeseler başkalarını hiç ilgilendirmez. Ancak genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan bir partinin devamlı kasetle, şantajla, kumpasla, tacizle ve tecavüzle gündeme gelmesi hepimizi ilgilendiren ciddi bir sorundur.