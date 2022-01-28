İmamoğlu yediği ayazı unutur mu?

Malum sözdür; kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz, derler. Teşbihte hata olmaz burada kurt Ekrem İmamoğlu oluyor. Malum, kışı atlattı. İstanbul'a zaten yılda 2-3 gün kar yağıyor. O da bu haftaydı. CHP'li İmamoğlu tartışmasız en kötü karla mücadele performansını gösterdi. Ne kadar başarısız olduğunu daha fazla anlatmaya gerek yok. İstanbullular bizzat bütün gece kar esareti altında kalarak tecrübe ettiler. Ne anlatırsak anlatalım insanların sahici tecrübelerinin yerini tutmaz.

CHP'li İmamoğlu kışı atlattı. Yara bere içinde kaldı, hem kendisi hem de İstanbullulara ayaz yedirdi ama öyle ya da böyle İstanbul'daki kar yağışı bitti. Zaten devam etse bile İstanbullular belediyenin karla mücadele başarısızlığını gördükten sonra evlerinden dışarı burunlarını bile uzatmazlar.

Gelelim işin unutup unutmama kısmına. Muhakkak ki İstanbullular yediği ayazı unutmayacaktır. Şüphesiz CHP'li İmamoğlu da unutmaz. İngiliz sefiri ile görüşmesini CHP içinden kimlerin, neden sızdırdığı sorusu aklını kemirecektir. Başarısızlığı nedeniyle buz gibi, ayaz gibi ve fakat haklı eleştirilerin muhatabı olurken genel başkanının sıcacık evinde yaşadığı konforu bozup kendisine destek vermediğini unutmayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun sonradan ortaya çıkıp İmamoğlu'na destek veriyormuş gibi yapıp, belediye başkanlığına devam etmesini salık vermesi de hatırlanacaktır.

Evet, CHP'li İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ciddi bir yara aldı. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu da yarayı tedavi ediyormuş gibi yaparak İmamoğlu'nun yaralı kolunu kesip attı. Ama mesele burada bitmiyor. Akabinde ve detayında başka gelişmeler var. İyi Parti kurucularından İstanbul milletvekili Ahmet Çelik'ten "İYİ Parti, CHP ile ittifak yapmaya mecbur değil" açıklaması geldi. Açıklamayı İmamoğlu'nun adaylık planlarına büyük sekte vuran CHP'li kesimlere karşı verilmiş bir ince ayar olarak düşünmek mümkün; "bir kişiyi tasfiye etmekle işin bittiğini sanmayın, daha biz son sözümüzü söylemedik"

Madem yazıda bol bol soğuk, kış, ayaz benzetmeleri yaptık final de oradan olsun. Taht Oyunları dizisinin meşhur repliğini hatırlatalım: Kış Geliyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğerlerinin ittifakını buz gibi bir adaylık kavgası bekliyor.