O çocuk buraya geldi

Hayatta karşınıza almak istemeyeceğiniz insanlar vardır. Mücadelecilikleri, kararlılıkları, tuttuğunu kopardıkları her hallerinden bellidir. Karşınıza almayacağınız ama sırtınızı dayabileceğiniz insanlar... Ayşegül Biçer onlardan bir tanesi. Oğlu 17 yaşındayken terör örgütü PKK ve onun siyasi acentesi HDP işbirliği ile dağa kaçırıldı. Ayşegül Biçer HDP/PKK'nın Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. 2 yıl önce kendisinden koparılan yavrusunu geri almak için harekete geçti. Bir kıymet nerede yitirilirse orada aramak gerekir. Ayşegül Biçer de evladını kaybettiği yerde HDP/PKK'nın il başkanlığı önünde aramaya başladı.

Diyarbakır annelerinin hepsinin hikayesi farklı. Kimi vakarı ile sizi etkiliyor, kimi hüznü ise. Ayşegül Biçer ise belli ki celalli. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldığı ilk gün ortalığı birbirine kattı. Ama ne katmak. Parti binası içerisinden, perde gerisinden sinsi sinsi anneleri izleyen HDP/PKK'lıları başaşağı etti. Onların sinsiliğine inat kaya gibi karşılarına dikildi. Saçma sapan sözlerine, yalan dolanlarına inat hakikati haykırdı. Parti binasının içerisinden kendisine bir şeyler geveleyen PKK yardakçısına "o çocuk buraya gelecek" diye haykırması hepimizin kulaklarında. "Sen istediğin kadar anlat, o çocuk buraya gelecek" çünkü o çocuğu siz çaldınız. "Barıştan, demokrasiden, insan haklarından ne kadar bahsedersen bahset o çocuk buraya gelecek" çünkü zalim de, katil de, hırsız da sizsiniz.

Nitekim o çocuk buraya geldi. Ayşegül Biçer'in evladı HDP/PKK'nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Şimdiye kadar cebren ve hile ile dağa kaçırılan binlercesi gibi kurtuldu ve geri döndü. Anneler, çocuklar, babalar, kardeşler kazanacak evlatları çalan katiller kaybedecek. Bir yandan güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleye aralıksız devam ederken diğer taraftan Ayşegül Biçer gibileri hem kendi çocuklarını hem de başka çocukları HDP/PKK'nın elinden kurtaracak.

Ayşegül Biçer ve diğer annelerin yaktığı bir ateştir. Hem kendi dibini hem de etrafını aydınlatan bir ateş. Birer birer kendi çocuklarını kurtarıyorlar. Başka annelere ilham oluyorlar ve HDP/PKK tarafından kandırılmak istenen gençlerimizin de gözünü açıyorlar.

O çocuk buraya geldi. Diğer çocuklar da gelecek.