Cumhurbaşkanı sahaya iniyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Cuma günü gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyareti 2023'e giderken önemli ipuçları veriyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın iyiden iyiye 2023'ün seçim hazırlıklarına başladığını söyleyebiliriz. Uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı'nın öncelikli gündem maddesi dış politikaydı. İçerdeki gelişmelerle genelde sorun çözme, hizmet üretme ve reform ajandası bağlamında ilgilendi. Muhalefetin kendisini çekmek istediği tartışma, yalan, çarpıtma zeminine ısrarla yaklaşmadı. Öyle gözüküyor ki Cumhurbaşkanı o zeminden uzak durmaya devam edecek. Bununla birlikte mesaisinin düzenli bir kısmını yurt ziyaretlerine ayırarak tabanı, teşkilatı ve toplumu motive etmek niyetinde. Salgın şartlarının hafiflemiş olması da buna imkan veriyor.

Diyarbakır'ın son yılların en coşkulu ve olumlu ziyareti olduğuna şüphe yok.

Cumhurbaşkanı sanki uzun süredir şehirde olan bir yakının baba ocağına dönmesi gibi gitti Diyarbakır'a ve hüsnü kabul gördü. Terör örgütü PKK dağdaki varlığını yitirdiği gibi şehirdeki etkisini de kaybetmiş. Halkı kepenk kapatmaya zorlama, belediyenin çöp toplamaması gibi her ziyaretten önce yaşanan yakışıksız olayların hiçbirisi yaşanmadı. Tam da özgür ve adil bir ülkede olması gerektiği gibi sorunsuz bir ziyaret gerçekleşti. Şüphesiz en önemli kısım Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır annelerini ziyaretiydi.

Ülkenin Cumhurbaşkanı evlatlarını terör örgütünden koparmak için bıkmadan ve usanmadan HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti. Kürt siyaseti yaptığını iddia eden bir partinin kapısının önünde Kürt anneleri dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor ve ülkenin Cumhurbaşkanı ayaklarına kadar gidip onları ziyaret ediyor, onlara sarılıyor, teselli ediyor ve yaralarını sarıyor.

Görüntüler gelecek için başlı başına ümit verici.

Tüm bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin toplam moral etkisi de yabana atılmamalı. Bir süredir AK Parti çevrelerinde anlamsız bir moral bozukluğunun emareleri gözüküyor.

CHP yandaşı anket şirketlerinin siparişle yapıp, talimatla buldukları anket sonuçlarına fazla kulak kabartıyor bazı AK Partililer. AK Parti'nin gençlerden aldığı oyların düştüğü ve 2023'te zorlanacağı kara propagandasına kapılıyorlar. Erdoğan Diyarbakır'da bir kez daha ısmarlama anket sonuçlarına, hakim söyleme değil sokağın ne dediğine ayna tuttu. Hem AK Partililerin moralsizlerine hem de tüm topluma gerçeği gösterdi.