Erken veya geç, size ne fark eder

TELEVİZYONDA bir siyaset bilimi profesörü çok bilmiş edasıyla anlatıyor: devamlı erken seçimin konuşulması aslında iktidarın sosyolojiyi yönetemediği ve muhalefetin de umut vermediği anlamına gelirmiş. Biraz kulak kabartıyorum.

Söylediklerini gerekçelendirse, neden o anlama geldiğini düşündüğünü anlatsa belki ilgi çekici olabilir.

Ama orada bırakıyor.

Bir analiz değil kehanet gösteriyor. Hatta kendi temennisini akademik bir kılıfla ifade ediyor.

Gelelim meselenin esasına... Erken seçim iddiası muhalefete ait. 2-3 aylık periyotlarla konuyu gündeme getiriyorlar.

Cumhurbaşkanı'nın erken seçime gitmeyi planladığını söylüyorlar.

Ama muhalefet de bu iddiayı somut gerekçelerle desteklemiyor. Önceden "ekonomi kötüleşecek, AK Parti hazır daha ekonomik kriz başlamamışken seçime gider" derlerdi. Şimdi de "ekonomik kriz çıktı ama daha derinleşmeden erken seçim olacak" iddiasındalar. Malum AK Part olağan kongresini yaptı. Muhalefet de olağan kongreyi bile erken seçim hazırlığı olarak yorumladı; "AK Parti kongre yapıyor demekki seçime gidecek".

Siyasetin en olağan durumlarını bile erken seçimin habercisi olarak görüyorlar. Erken seçim meselesi bir zamanların "irticasına" döndü.

90'larda köşe yazarları "bu kış, kış olmadı bahar, bahar olmazsa seneye memlekete irtica gelir" temalı yazılar yazardı.

Yıllar geldi geçti, irticayı gören olmadı. En son cübbeli sarıklılar 15 Temmuz'da diğer Türk vatandaşları ile birlikte memleketi kurtarıyorlardı.

Hem de vakti zamanında irtica gelecek yaygarasını en çok dillendirenler bankamatik kuyruğuna girmişken. "Bu kış irtica gelebilir" yazısı ile tanınan köşe yazarları zamanla merkez medyada barınamadılar. Daha marjinal gazetelerde çalışmaya başladılar.

Şimdi de "bu kış, olmadı bahara, bahar olmazsa yaza, o da olmadı seneye kesin erken seçim olur" yazıları yazıyorlar. Konunun daha trajik bir tarafı var.

Erken seçim olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kaybedeceğini yazıyorlar.

İnsan ister istemez soruyor: daha önceki tüm erken veya zamanında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kaybedeceğini iddia ettiniz. Her seferinde yanıldınız. Şimdi de kalkmış erken seçim olacağını ve Erdoğan'ın kaybedeceğini iddia ediyorsunuz. Sizi neden ciddiye alalım?