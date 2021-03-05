Bu Kadar Acele Doğru Mu?

Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin "Doğru mu?" isimli yeni nesil bir doğrulama uygulamasını kısa süre içerisinde hayata geçireceği haberini verdi. Böylece vatandaşlar sosyal medyada karşılaştıkları bir içeriğin sağlamasını yapabilecekler. Sözgelimi bir sosyal medya paylaşımı gördünüz. İddia ciddi, konu önemli ama bir yandan da manipülasyona uğramak istemiyorsunuz. Karşılaştığınız içeriğin, vahim iddianın doğruluğunu öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu durumda "Doğru mu?" diye soracaksınız ve gerçeği öğreneceksiniz.

Uygulama henüz hayata geçmedi. Sistemin nasıl çalışacağı, ne kadar verimli olacağı gibi detayları kullanmaya başladıkça öğreneceğiz. Başkanlık'ın şimdiye kadar yaptığı işlerde tutturduğu kalite ortada. Kendi namıma "Doğru mu?" platformundan beklentim yüksek. Nihayetinde iş ortaya çıkınca kullanıp bir fikir sahibi olacağız.

Garip olan kısmı ise projenin sadece duyurusunun bile muhalefeti oldukça rahatsız etmesi. İYİ Parti bir video hazırlamış. "Doğru mu?" platformunu "sarayın uygulaması" olarak tanıtıyor. Alakasını anlayamadık ama eğer platform hayata geçerse "yandaş medya" işsiz kalacakmış. İyi de problem nedir? Dünyada ve ülkemizde birçok doğrulama platformu var. Kimisi AB, kimisi yabancı STK'lar, kimisi sosyal medya mecraları, kimisi de elçilikler tarafından fonlanıyor. Bir AB ülkesinin Türkiye'deki elçiliği bir projeyi fonlayınca iyi güzel oluyor da devlet vatandaşı için fonlayınca neden kötü olsun? Bu mantıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin başka bir ülkenin elçiliğinden daha az güvenilir bir kurum olduğu sonucuna varılır ki orası zaten sözün bittiği yer. Yahut İletişim Başkanlığı'nın bu işi kotaramayacağı düşünülüyor olabilir. Öyleyse sistem çalışmaya başlayıp, sonuç ortaya çıkınca başarılı veya başarısız demek mümkün olur. Ama daha ortada sadece duyurusu olan bir doğrulama platformunu bu kadar eleştirmenin mantığını anlamak güç.

İnsan ister istemez soruyor; yoksa İYİ Parti taciz, tecavüz, kaset, şantaj ve HDP ile ilişkileri yüzünden iyiden iyiye dara düşmüş olan CHP'yi kurtarmak için mi ortaya atılıyor? Sadece duyurusu yapılmış, henüz nasıl işlediğini bilmediğimiz bir platformu alelacele ve yüksek perdeden eleştirmek için başka bir sebep olmalı. Ne bu şiddet, bu celal, bu acele? Yoksa her şey CHP için mi? Doğru mu?