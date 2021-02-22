Devletler dijital devlere karşı
Sosyal medya üzerinden ifade hürriyetini sınırlamak istiyor. Sosyal medya mecraları da Türkiye'nin bu isteğine direnen özgürlük savaşçıları". Ne diyelim, Allah akıl fikir versin!
Meselenin aslını isterseniz, durum çok daha karışık.
Avrupa Birliği'nden peş peşe "sosyal medya devlerini dizginleyelim" açıklamaları geliyor. Sosyal medya devlerinin kendi keyiflerine göre kural belirleyip uygulamasından rahatsızlar.
Veri politikasından içerik denetimine kadar birçok alanda sosyal medya devleri şirket içerisinde belirledikleri kuralları dünyanın her tarafındaki kullanıcılarına uyguluyorlar.
Tabii işin bir de ekonomik boyutu var. Avustralya ve Kanada Facebook'a bir dizi yasak ve düzenleme getirdi. Facebook'un yerel kaynakların ürettiği haberleri kullanırken telif ödemesini istiyorlar. Aynı platformlar Türkiye'nin çok daha basit taleplerine direniyorlar. Twitter adeta siyasi bir rakip gibi davranıyor. Hemen her platform Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti ancak Twitter para cezasına ve reklam yasağına rağmen temsilcilik açmaya yanaşmıyor. Nisan ayından itibaren bant daraltması devreye girecek. Yani Twitter ülkemizin taleplerini yerine getirmemeye devam ederse Türkiye'den bağlantılarda internet hızı düşürülecek. Bu da daha az kullanım ve daha az kazanç demek.
Hepsini alt alta koyunca resim netleşiyor.
Devletler sosyal medya şirketlerine artık "dur" demek istiyor. Çok fazla güçlendiklerini kullanıcıların - ki onlar aynı zamanda o devletlerin vatandaşları- üzerindeki ekonomik ve siyasi güçlerinin kontrolsüz şekilde arttığını düşünüyorlar. Anlayacağınız mesele iyiden iyiye bir egemenlik sorunu haline geliyor. Takıntılı muhaliflerin anlayamadığı da bu. Onlar her olaya küçük siyasi çıkarları, küflü ideolojileri ve saçma dogmaları penceresinden baktıkları için dünyadaki gelişmeleri takip etseler de anlamlandırmaktan acizler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- HDP’nin Kapatılmasında Sorumluluk Kimde? 19 Şubat 2021, Cuma PKK'nın Gara'da savunmasız insanlarımızı katletmesi haklı olarak HDP'ye karşı siyasi ve toplumsal öfkeyi tırmandırdı....
- Reform Enerjisinin Kaynağı 12 Şubat 2021, Cuma Zamanın ve iktidarın siyasi partiler üzerinde yıpratıcı bir etkisi var. Zamanla insanlar yoruluyor, kadrolar tükeniyor....
- Erdoğan’ın hamleleri 08 Şubat 2021, Pazartesi ÖNCE reform söylemi şimdi de anayasa çağrısı. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor....
- Boğaziçililerden Beklentim 05 Şubat 2021, Cuma BOĞAZİÇİ meselesinin başından beri tek bir şey görmeyi bekledim. Bu güzide eğitim kurumumuzun hepsi birbirinden...
- Kayserili çocuklar 01 Şubat 2021, Pazartesi 20 yıl öncesiydi, ODTÜ Sosyoloji'yi kazanmıştım. Hazırlık sınıfında tanıştığım Kayserili bir arkadaş grubu vardı....