HDP’nin Kapatılmasında Sorumluluk Kimde?

PKK'nın Gara'da savunmasız insanlarımızı katletmesi haklı olarak HDP'ye karşı siyasi ve toplumsal öfkeyi tırmandırdı. Birçok insan HDP'nin neden hala kapatılmadığını sorguluyor. Kimisi adalet mekanizmasını kimisi de siyasi partileri göreve çağırıyor.

Türkiye parti kapatma konusunda maalesef temiz bir sicile sahip değil. Geçmişe olur olmaz nedenlerle parti kapatıldığı için bugün HDP'nin kapatılması konusunda bazı kişilerde tereddüt oluşuyor. Tereddütün nedeni HDP'nin kapatılmayı hak edip etmediği değil. HDP değil bir, birkaç sefer kapatılacak kadar suç işledi. Bu konuda tartışma yok. Özellikle CHP'li aktörler kendi küçük siyasi menfaatleri için HDP'yi PKK'dan ayrıştırmaya çalışsalar da HDP bu konuda gayet net. PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmediklerini, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü elebaşı değil bir "halk önderi" olduğunu söylüyorlar. CHP'nin HDP'yi PKK'dan ayrı bir yapılanma olarak sunmak için attığı kırk taklanın bir tanesini HDP atmak gereği duymuyor.

Gelelim şu "demokrasilerde siyasi parti kapatılmaz" lafına. Bir an için bu boş lakırdının doğru olduğunu varsayalım ve soralım; Peki demokrasilerde terörle ilişkisini gizlemek ihtiyacı dahi hissetmeyen bir partiye siyasi tepki gösterilmez mi? Siyaset kurumu terörle arasına yeterince mesafeye koymayan siyasi partiye cephe almazlar mı? Terörle ilişkili parti meşru zemine gelene kadar onunla her türlü siyasi münasebet kesilmez mi?

Eğer bugün HDP'nin kapatılmasını "demokrasi" zemininde konuşacaksak bu noktaya kadar gösterilmeyen tepkileri de konuşmamız gerekiyor. HDP hukuki bedel ödemesin diyenler, HDP'nin siyasi bedel ödemesini engelleyen CHP'yi de tartışmalı. CHP'li siyasetçiler HDP'nin terör suçlusu eski genel başkanını hapishanede ziyaret sırasına girmişken hangi siyasi baskı HDP'yi demokratik zemine çekebilir? HDP'nin olası kapatılması eğer "demokrasi tarihimiz için kara bir leke" olacaksa o lekenin sorumlusu kanunları uygulayan adalet mekanizması değil HDP'yi cesaretlendiren, şımartan, üç-beş oy için ona alan açan siyasetçiler olacaktır.