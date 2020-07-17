Sosyal Medyada Bizi Kim Koruyacak?

Gün geçmiyor ki sosyal medyadaki güvenlik kaygılarını haklı çıkartan bir gelişme yaşanmasın. Son hadise Twitter'da yaşandı. Aralarında Elon Musk, Bill Gates, Barrack Obama gibi birçok tanınmış kişinin hesabı hacklendi. Yani bu hesaplardan sahiplerinin bilgisi dışında paylaşımlar yapıldı. Olayın arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Zaten Twitter da bizden fazlasını bilmiyorlar. Açıklama yapıp yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söylediler ki bunu ele geçirilen hesaplara bakan herkes görebiliyor. Aldıkları tedbir ise dünya üzerinde saldırılara hedef olabilecek bir sürü hesabı geçici olarak kapamak. Koskoca sosyal medya platformu ama elinden gelen tek şey fişi çekmek!

Malum ABD başkanı Donald Trump ile Twitter arasında bir savaş var. Twitter Trump'ın attığı Twitlere "teyide muhtaç bilgi" uyarısı yapıp duruyor. Haliyle bu işin arkasında ABD'nin Trump'a yakın kanadının olduğuna dair iddialar var. Doğru olması mümkündür. Eğer iddialar doğruysa Trump farklı bir yoldan sosyal medya düzenlemesi yapmış, Twitter'a "haddini bildirmiş" demektir. Tabii biz bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Şeffaflık, bilgiye ulaşma, açık toplum güzellemesi yapan Twitter eğer bu saldırı Trump cenahından geldiyse ve sonuçta pazarlık edip uzlaştılarsa bunu bize hiçbir zaman açıklamayacak. Dileyen saf saf Twitter'dan özgürlük nutukları atmaya, sosyal medya mecralarının güç ilişkilerinden azade bir iletişim imkanı sunduğu masalını anlatmaya devam edebilir.

Düşünsenize ya adı geçen hesapları ele geçiren kişiler masum gibi gözüken paylaşımlar yerine başka şeyler yazsalardı. Mesela Twitter'ın kurucusu Jack'in hesabı ele geçirildi. Hesaptan Twitter'da işlerin yolunda gitmediğine dair bir paylaşım yapılsaydı. Sosyal medya devinin saniyeler içerisinde yaşayacağı değer kaybını siz düşünün. Veya herhangi bir devlet başkanının hesabından yapılacak bir paylaşım savaş bile çıkartabilirdi.

Tam da bunun için sosyal medya düzenlemesi işine daha sıkı sarılmak gerekiyor. Evet, Türkiye kanun çıkartınca sosyal medya platformlarındaki güvenlik açıkları ortadan kalkmayacak. Ve evet, Türkiye'nin Twitter'a operasyon çekecek birikimi henüz yok. Ama en azından sizin, benim veya bir başkasının hesabı ele geçirilip – Allah korusun- çocuk pornosu paylaşıldığında devletin vatandaşı adına hukuk çerçevesinde hesap sorabileceği bir mekanizma olacak. Tabii ki yeterli değil ama bir başlangıç. Diğer seçenek ise dünyaya pembe gözlüklerle bakmaya devam etmek. Twitter'ı sadece sizin daha çok kişiye ulaşmanızı sağlamak için çalışan bir hayır kurumu, yöneticilerini de kendini insanlığa adamış iyilik melekleri zannetmek. Böyle düşünmek sizin tercihiniz ama gerçek hayat çok acımasız. Benden uyarması!