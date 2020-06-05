Bugünkü
Takvim
İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 05 Haziran 2020, Cuma

Ahlak yetmeli

TEKRAR vekil transferlerini konuşuyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni kurulan partilere emanet vekil gönderebileceklerini söylüyor. Adı geçen partilerden bir ses yok. Ne münasebet millet iradesine yapılan bu hakareti kabul edemeyiz, demiyorlar. Çok iddialılar, iktidara yürüdüklerini söylüyorlar ama bu konu gündeme geldiğinde "biz teşkilatlanmamızı tamamlayıp seçimlere girme hakkını elde edeceğiz. Ayak oyunlarına ihtiyacımız yok" da demiyorlar. AK Parti ve MHP ise bu ayıbı engellemek için bir yasal düzenleme yapmayı tartışıyorlar. Meclis'in gündemine vekil transferlerini yasaklayan bir kanun değişikliği gelebilir.
Vekil transferlerini önlemek için kanun değişikliğine ihtiyaç duyuyor olmamız bile başlı başına bir utanç. Bir partiden seçilen bir milletvekilinin zaman içerisinde partisiyle siyasi olarak ayrışması ve yeni kurulan, kendine daha yakın gördüğü bir partiye geçmesi siyasetin doğasında vardır. Tam da bunun için milletvekillerinin bir partiden istifa edip diğerine geçmelerini engelleyecek bir kanun yok. Ancak milletvekillerin kitlesel halde bir partiden diğerine transfer olması, bir meta gibi alınıp verilmeleri, emanet veya rehin bırakılmaları kabul edilebilir.
Siyasi ahlak vekil pazarına, transferine, rehin bırakılmasına müsaade etmez. Normal şartlarda Türk Milleti'nin temsilcileri ve seçilmiş kişiler olan milletvekillerinin böyle bir muameleyi kabul etmemeleri beklenir. Dolayısı ise şimdiye kadar bu konuda kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmadı. Kanunen yasak olmasa da milletvekillerinin bulunduğu konumun ağırlığına uygun şekilde davranıp meta gibi alınıp satılmayı kabul etmeyecekleri düşünüldü.
Maalesef geldiğimiz noktada emanet/rehin/transfer milletvekillerini önlemeye siyasi ahlak yetmiyor. Kendileri pazara çıkmayı, vitrinde teşhir edilmeyi, borç alınıp verilmeyi içlerine sindiriyorlar. Siyasi ahlakları bunda bir sakınca görmüyor.
Ahlak yetersiz kalıyorsa devreye mecburen yasal düzenleme giriyor.
Can alıcı nokta da burası. Bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç oluşması siyasi ahlaksızlığı tescil ediyor.
Böyle olmamalıydı. Kurtuluş Savaşını yöneterek kazandığı Gazi Meclis unvanını, 15 Temmuz gecesindeki direnişi ile pekiştiren Büyük Millet Meclisi'nin itibarını korumak için ahlak kuralları yeterli gelmeliydi. Yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmamalıydı. Milletvekilleri rehin verilmeyi, vitrine çıkarılmayı, meta gibi pazarlık konusu olmayı ahlaken kabul etmemeliydi. Ama maalesef öyle olmadı!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Ahlak yetmeli
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ