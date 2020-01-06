Bırakınız kavga etsinler, bırakınız oyalansınlar
Mesela CHP'liler; ABD'nin Süleymani'yi öldürmesini kırk takla atarak bir şekilde Atatürk'e ve laikliğe getiriyorlar. Türkiye bölgenin tek laik ülkesi, tek güvenli ülkesi, yaşasın laiklik, yaşasın Atatürk nakaratına bağlıyorlar. Türkiye acaba neden bölgenin en güvenli ve savaşın sıçramadığı tek ülkesi diye sorsanız cevabı yok. Acaba düşmanlarımız tam ülkemize saldıracakken onları sınırda laiklik ilkesi karşılayıp geri mi püskürtüyor? Yoksa Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı gibi CHP'lilerin zamanında karşı çıktığı askeri harekatlar sayesinde mi bu savaş bize sıçramadı?
Öbür tarafta Rusya yancısı Aydınlıkçılar duruyor. Rusya ile İran'ın ilişkisinden dolayı Kasım Süleymani'yi şehid ilan ettiler.
Öldüren ABD, öldürülen de Rusya'nın müttefiki olunca yılların aydınlanmacı, materyalist Aydınlıkçıları neredeyse Süleymani'nin arkasından mevlit okutup, yasin cüzü dağıtacak.
Bir de Saadetliler var. Çoktan Süleymani'yi şehid ilan ettiler. Belli mi olur belki de Süleymani'nin İran'da şehir şehir dolaştırılacak cesedini seyretmeye de giderler. Ağlayıp, dövünürler Şii kültürüne uygun olarak. Kendilerini zincire vurup, kanlarını akıtırlar şehidlerinin acısını yaşamak için.
Gördük ki saçmalığın sınırı yok.
Biz gelelim aklıselime, Türkiye'nin menfaatlerinin neyi gerektirdiğine.
Türkiye öncelikle krizin boyutunu iyi hesaplamalı. Temel beklenti İran'ın ABD'ye zayıf bir karşılık vereceği yönünde. ABD Süleymani'yi öldürerek ne kadar ileri gideceğini gösterdi. Deyim yerinde ise sonda söyleneceği başta söyledi. İran'ın büyük bir karşılık vermesi zor. Ufak tefek misillemelerle yetinecektir.
Kriz büyümeyecekse bu durum Türkiye'nin lehinedir. Türkiye her iki tarafa da itidal tavsiye etmeli, kimseye angaje olmamalı, arabuluculuk gibi bir niyete kesinlikle girmeden olan biteni keyifle izlemelidir. Suriye'de kendisine rakip iki aktörün kontrolden çıkmayacak çatışması Türkiye'nin ancak işine yarar. Hem ABD'nin hem de İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı artar ve Türkiye'ye karşı pazarlık imkanları azalır. Askeri ve siyasi gündemleri birbirleri ile meşgul olacağı için Türkiye görece rahat bir dönem yaşar.
Özetle meseleyi uzaktan izleyelim.
Asla yangının büyüyüp her tarafı sarmasına müsaade etmeyelim. Ama bu soğuk kış günlerinde mangalda yanan kontrollü ateşte de ısınmayı ihmal etmeyelim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Peki siz vatansever misiniz? 03 Ocak 2020, Cuma MUHALEFET yine yapacağını yapıyor. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkıyor. Argümanları da dünden...
- Yavaş dersem çık, Aygün dersem çıkma 30 Aralık 2019, Pazartesi GÜN geçmiyor ki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki rüşvet skandalında yeni bir perde açılmasın....
- İngiliz İpi, Yerli Otomobil 27 Aralık 2019, Cuma Bugün Türkiye'nin yerli otomobili arzı endam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilim direksiyonuna geçecek...
- İstanbul, Kudüs, Doğu Türkistan 23 Aralık 2019, Pazartesi İSTANBUL seçimleri sürecinde bir laf ediliyordu; 'İstanbul'u kaybetmek, Kudüs'ü kaybetmektir'. Lafın amacı belli....
- Kaybedenler Korosu 20 Aralık 2019, Cuma Gündem ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın Türkiye'nin hakikatte tek bir meselesi var. O da yıllar önce bu ülkeye...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.