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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 06 Ocak 2020, Pazartesi

Bırakınız kavga etsinler, bırakınız oyalansınlar

MALUM ABD İran yayılmacılığının simge isimlerinden birisi olan Kasım Süleymani'yi bir hava saldırısı ile öldürdü. Şimdi bu işin nereye varacağı ve Türkiye'nin ne yapması gerektiği konuşuluyor. Konuşuluyor ama zannetmeyin ki mantıklı şeyler söyleniyor. Herkes kendi ideolojik pozisyonunu tahkim edecek bir hikaye anlatıyor günün sonunda.
Mesela CHP'liler; ABD'nin Süleymani'yi öldürmesini kırk takla atarak bir şekilde Atatürk'e ve laikliğe getiriyorlar. Türkiye bölgenin tek laik ülkesi, tek güvenli ülkesi, yaşasın laiklik, yaşasın Atatürk nakaratına bağlıyorlar. Türkiye acaba neden bölgenin en güvenli ve savaşın sıçramadığı tek ülkesi diye sorsanız cevabı yok. Acaba düşmanlarımız tam ülkemize saldıracakken onları sınırda laiklik ilkesi karşılayıp geri mi püskürtüyor? Yoksa Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı gibi CHP'lilerin zamanında karşı çıktığı askeri harekatlar sayesinde mi bu savaş bize sıçramadı?
Öbür tarafta Rusya yancısı Aydınlıkçılar duruyor. Rusya ile İran'ın ilişkisinden dolayı Kasım Süleymani'yi şehid ilan ettiler.
Öldüren ABD, öldürülen de Rusya'nın müttefiki olunca yılların aydınlanmacı, materyalist Aydınlıkçıları neredeyse Süleymani'nin arkasından mevlit okutup, yasin cüzü dağıtacak.
Bir de Saadetliler var. Çoktan Süleymani'yi şehid ilan ettiler. Belli mi olur belki de Süleymani'nin İran'da şehir şehir dolaştırılacak cesedini seyretmeye de giderler. Ağlayıp, dövünürler Şii kültürüne uygun olarak. Kendilerini zincire vurup, kanlarını akıtırlar şehidlerinin acısını yaşamak için.
Gördük ki saçmalığın sınırı yok.
Biz gelelim aklıselime, Türkiye'nin menfaatlerinin neyi gerektirdiğine.
Türkiye öncelikle krizin boyutunu iyi hesaplamalı. Temel beklenti İran'ın ABD'ye zayıf bir karşılık vereceği yönünde. ABD Süleymani'yi öldürerek ne kadar ileri gideceğini gösterdi. Deyim yerinde ise sonda söyleneceği başta söyledi. İran'ın büyük bir karşılık vermesi zor. Ufak tefek misillemelerle yetinecektir.
Kriz büyümeyecekse bu durum Türkiye'nin lehinedir. Türkiye her iki tarafa da itidal tavsiye etmeli, kimseye angaje olmamalı, arabuluculuk gibi bir niyete kesinlikle girmeden olan biteni keyifle izlemelidir. Suriye'de kendisine rakip iki aktörün kontrolden çıkmayacak çatışması Türkiye'nin ancak işine yarar. Hem ABD'nin hem de İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı artar ve Türkiye'ye karşı pazarlık imkanları azalır. Askeri ve siyasi gündemleri birbirleri ile meşgul olacağı için Türkiye görece rahat bir dönem yaşar.
Özetle meseleyi uzaktan izleyelim.
Asla yangının büyüyüp her tarafı sarmasına müsaade etmeyelim. Ama bu soğuk kış günlerinde mangalda yanan kontrollü ateşte de ısınmayı ihmal etmeyelim.
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Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Bırakınız kavga etsinler, bırakınız oyalansınlar
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