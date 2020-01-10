Türkiye’nin ateşkes hamlesi
Sebebi ise çok açık; milli çıkarımız bunu gerektiriyor. Ne Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkemizdeki laiklik takıntılı bazılarının zannettiği gibi İslamcı ne de isyancı general Hafter laik. Zaten Türkiye de tercihini bunlara bakarak yapmıyor.
Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız konusunda Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşabildiğimiz için orayı destekliyoruz.
Hafter'i destekleyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi güçler Hafter'e Türkiye ile anlaşmamasını emrettikleri için de Hafter'le anlaşamıyoruz. Bu gerçeği kabullenmekte zorlananlar olacaktır ama tablo bu. Derdimiz ne tarafların kimliği ne ideolojisi ne de başka bir şey; olması gerektiği gibi Türkiye'nin milli çıkarları.
Çıkarlarımıza uygun olarak da Libya krizinin önemli aktörlerinden birisi olan Rusya ile bir mutabakata vardık. Türkiye ve Rusya Libya'da savaşan taraflara Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bir ateşkes çağrısı yaptı. Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı olumlu karşıladığını açıklasa bile Hafter cephesinden henüz ses yok.
Ateşkes çağrısıyla ilgili bazı tereddütler var. Rusya her ne kadar Hafter üzerinde etkili olsa da Hafter'i destekleyen diğer güçlerin ateşkes konusunda nasıl bir tavır takınacakları bir sır değil. Muhtemelen Hafter'e saldırılarına devam etmesini salık vereceklerdir. Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısının henüz açıklanmış bir yaptırımı da yok. Evet iki ülke ateşkes konusunda anlaşıp bir çağrı da bulundular ama çağrıya uymayıp saldırganlığa devam eden taraflara ne tür yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamadılar.
Tüm bu tereddütlere rağmen ateşkesin sonuç alması mümkün. Çünkü pek ala Libya meselesinin tüm tarafları Türkiye ile Rusya'nın daha önce vardıkları mutabakatlara öyle ya da böyle sadık kaldıklarını biliyorlar. Süreçte şüphesiz aksaklıklar, sıkıntılar, iki ülkenin de kazanımlarını arttırmak için dolandıkları arka kapılar oluyor ama günün sonunda varılan mutabakatlar da bir şekilde işliyor.
Bu pratiği bilen aktörler Türkiye ile Rusya'nın ateşkes mutabakatını hepten hesaba katmazlık yapamazlar.
Şimdi tüm bu gelişmelerin ışığında Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının ne kadar önemli bir hamle olduğu anlaşılmıştır diye umuyoruz. Asker gönderme kararı almak illaki askerimizin cephede göğüs göğse savaşması demek değildir. Aynı zamanda bir kararlılık mesajıdır.
Ve o kararlılık sayesinde ateşkes çağrısı mümkün olmuştur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bırakınız kavga etsinler, bırakınız oyalansınlar 06 Ocak 2020, Pazartesi MALUM ABD İran yayılmacılığının simge isimlerinden birisi olan Kasım Süleymani'yi bir hava saldırısı ile öldürdü....
- Peki siz vatansever misiniz? 03 Ocak 2020, Cuma MUHALEFET yine yapacağını yapıyor. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkıyor. Argümanları da dünden...
- Yavaş dersem çık, Aygün dersem çıkma 30 Aralık 2019, Pazartesi GÜN geçmiyor ki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki rüşvet skandalında yeni bir perde açılmasın....
- İngiliz İpi, Yerli Otomobil 27 Aralık 2019, Cuma Bugün Türkiye'nin yerli otomobili arzı endam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilim direksiyonuna geçecek...
- İstanbul, Kudüs, Doğu Türkistan 23 Aralık 2019, Pazartesi İSTANBUL seçimleri sürecinde bir laf ediliyordu; 'İstanbul'u kaybetmek, Kudüs'ü kaybetmektir'. Lafın amacı belli....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.