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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 03 Ocak 2020, Cuma

Peki siz vatansever misiniz?

MUHALEFET yine yapacağını yapıyor. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıkıyor.
Argümanları da dünden belli "Libya'da ne işimiz var?". Daha dün "Ne işimiz var Afrin'de" diyen kafa bugün de Libya'ya asker gönderilmesine itiraz ediyor.
Bir o kadar da alınganlar.
"Muhalefet Türkiye'nin menfaatine olan her şeye karşı çıkıyor" tespiti yapıldığında da "vay efendim muhalefet vatan haini ilan ediliyor" yaygarasına başlıyorlar. Kimsenin vatan haini ilan edildiği yok.
Ama...
Siz kendinize bir sorun ne kadar vatanseversiniz?
Türkiye'nin yerli otomobilini üretmesine gönül rahatlığı ile sevinemiyorsanız, "tasarımı İtalyan, o kadar elektriği nereden bulacağız" gibi çocukça itirazların arkasına saklanıyorsanız burada bir sorun yok mu? Yerli otomobilin cari açığımızı azaltacağını, sanayi ve teknolojinin gelişmesi için öncü olacağını, bir rüyanın gerçekleşeceğini bilmiyor musunuz?
Savunma sanayindeki atılım yüzünüzü ekşitiyorsa eğer, ortada bir sorun yok mu? Türkiye'nin kendi tankını üretme hamlesini "Tank Palet Fabrikası Katarlılar'a satıldı" diyerek karalamaya çalışmak kime ve neye hizmet ediyor? Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojisinde geldiği yere tüm dünya gıpta ile bakarken, Yunanlar "Türk SİHA'larını nasıl durduracağız" diye kara kara düşünürken sizin bundan memnuniyetsizliğiniz ne anlama geliyor?
Sahi kuzum sizin vatandan anladığınız neden bu kadar kısıtlı?
Türkiye'yi neden ısrarla Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a 783 bin kilometre karelik bir toprak parçasından ibaret görüyorsunuz?
İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de bombaların patlamaması için Afrin'de, Resulayn'da, Aynelarab'da olmamız gerektiğini görmüyor musunuz? Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Fransa, İtalya Doğu Akdeniz'de doğalgaz ararken Akdeniz'e en fazla kıyısı olan ülkelerden birisi olarak hangi akla hizmet boş boş oturmamızı tavsiye ediyorsunuz? Peki Doğu Akdeniz'deki varlığımızın Libya'dan geçtiğini görmüyor musunuz?
Siyasi tansiyon ne kadar yükselirse yükselsin, ayrışmalar ve farklı düşünceler ne kadar artarsa artsın taraflar birbirini vatan hainliği ile suçlamamalı. Ortak vatanımızda beraberce yaşamanın peşinde olmalıyız. Ama siz de bir zahmet yukarıdaki soruları kendinize soruverin. "Neden hep ters köşede kalıyoruz" diye bir düşünüverin.
"Vatan haini olmadığımıza göre sorun nerede" diye biraz dertlenin.
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