10 Kasım’ınız ‘Kutlu’ Olsun!
İstanbul'un en önemli ve en iyi işleyen kütüphanelerinden bir tanesi. Her 10 Kasım'da kendisi gibi yolun ortasında dikilmeyenlere saldıran Atatürkçüler ne kadar haberdar bilmiyorum ama bünyesinde binlerce cilt yazma eser, evraklar, yabancı dilde kitaplar, fotoğraf ve kartpostal albümleri ve haritalar barındırıyor. Tabii bunların büyük bir kısmı Osmanlıca Türkçesi ile yazılmış eserler. Dikilme Atatürkçüleri kütüphanenin varlığından haberdar olsalar da bu nedenle pek sevmezler tahminimce.
Atatürk Kitaplığı'nın bir başka hususiyeti ise süreli yayınlar arşivi. Memlekette ilk çıkan süreli yayınlardan günümüze kadar binlerce gazete ve dergiye Atatürk Kitaplığı'ndan ulaşabilirsiniz.
Yüksek Lisans ve doktora eğitimin boyunca Atatürk Kitaplığı'nın süreli yayınlar arşivinden çok faydalandım. Gerçi Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde de benzer bir süreli yayın arşivi vardı. Ama Atatürk Kitaplığı okuyucu dostu yapısı ile herkes gibi benim de ilk tercihimdi. Devlet Kütüphanesi'nde dilekçe verip bir gazetenin en fazla 3-5 sayfasının fotokopisini fahiş bir ücrete alırken, Atatürk Kitaplığı'nda cebinizden çıkarttığınız fotoğraf makinanız ile istediğiniz kadar sayfayı kopyalamaya izin vardı.
Üstelik ücretsiz. Gerçi şimdi Beyazıt Devlet Kütüphanesi de okuyucu dostu bir yönetim anlayışına sahip ama benim talebeliğimde açık ara Atatürk Kitaplığı tercih edilirdi.
Atatürk Kitaplığı'nın bu başarısının arkasında şüphesiz İBB yönetiminin ve kütüphane personelinin büyük bir katkısı var.
En başta sayılması gereken isim ise Ramazan Minder. Ramazan Bey kütüphaneye yıllarını verdi.
Kapısı okuyuculara her zaman açıktı. Kütüphanenin işleyişi ile ilgili bildirdiğiniz en ufak sorunu bile hayati bir meseleymiş gibi önemserdi. Kütüphane müdürlüğünü bir memuriyet olarak değil ilme, araştırmaya, irfana hizmet vesilesi olarak görürdü.
Bugün Atatürk Kitaplığı en çok tercih edilen, parmakla gösterilen kütüphanelerden birisiyse bu Ramazan Beyin emekleri olmadan olmazdı.
Ramazan Minder 10 Kasım'dan birkaç gün önce görevden alındı. Mezarlıklar müdürlüğüne bilgisayar memuru olarak atandı.
Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığında Cumhuriyet'i beklediğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün adını taşıyan kütüphaneyi alanında bir numara yapan müdürü tenzili rütbe ile sürdü. Atatürk Kitaplığı'nı bugünkü haline getiren başarılı müdür CHP'li olmadığı için görevden alındı. Atatürk'ün sırtından siyasi rant devşirenler, kitleleri Atatürk ismi ile kandırıp Atatürk'ün partisiyiz diyerek aldıkları oylarla HDP'ye kol kanat gerenler, Atatürk'ün hatırasına birazcık saygı duysalardı Atatürk Kitaplığı'nın başarılı müdürü Ramazan Minder'e en azından bir teşekkür ederlerdi. Ama olmadı.
Son zamanlarda Ekrem İmamoğlu yalakalığı ile İBB'den yüksek ücretlerle konserler alan bir şarkıcı var. 10 Kasım münasebeti ile bir tweet atmış. Bu sene 10 Kasım'ı başka kutluyoruz diyor.
Daha 'anma' ile 'kutlama'nın farkını bilmiyor ama çok Atatürkçü, çok aydınlık, çok çağdaş.
Atatürk Kitaplığı'nı bugünkü başarılı haline getiren Ramazan Minder'in CHP'li değil diye görevden alındığı bir İstanbul'da siz daha çok 10 Kasım 'kutlarsınız'.
Anladığınız eğer buysa gerçekten 10 Kasım'ınız 'kutlu' olsun!
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