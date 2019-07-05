Siyaset mühendisliğinin bedeli
Türkiye siyasetindeki siyasetin doğasına aykırı ittifaklar öyle bir hale geldi ki HDP ile İYİ Parti'nin kavgasını hangi perspektiften değerlendireceğimizi şaşırdık. En iyisi herkesin kabahatini ayrı ayrı söylemek.
Sırasıyla gidelim ve HDP başlayalım;
Birincisi HDP terörün güdümünden çıkmayı başaramamış bir partidir. Dolayısı ile kimseye had bildirme konumunda değildir.
İkincisi velev ki HDP'li seçmenler İYİ Partiyi desteklemiş olsun. Bu destek bir partinin diğerine kıyağı değil seçmenin tercihidir. İYİ Parti bu destek için olsa olsa desteğin sahibi olan seçmene müteşekkir olur. Üçüncüsü haydi diyelim HDP "HDP'li seçmenler" adına konuşma hakkını kendinde görüyor. Peki ya nasıl oluyor da "PKK" adına konuşabiliyor. Böylece partilerinin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etmiş olmuyorlar mı?
Şimdi sayfayı çevirelim ve İYİ Parti'ye gelelim.
Bir, İYİ Parti kendine şu soruyu sormalıdır; Neden başka bir parti değil de ben bu sözleri işitiyorum?
Sözler hadsizce olsa da hakikat payı yok mı? Hangi eylemim neticesinde ben bu sözleri işitiyorum? İkincisi, haydi diyelim İYİ Parti HDP'nin desteği iddiasından bir şekilde kurtuldu. Ama İstanbul'daki durum ne olacak? İstanbul'da İYİ Parti'nin resmi, kurumsal desteği ile seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu hiç de lafı çevirme ihtiyacı hissetmeden terör suçundan kesinleşmiş cezası olan Selahattin Demirtaş'a beğenisini ifade etmiyor mu? Evet, terör örgütünün açıklamaları, HDP'li vekilin hadsiz sözleri İYİ Parti'yi bağlamaz. Ama İYİ Parti'nin resmen desteklediği İmamoğlu'nun açıklamaları da mı bağlamıyor İYİ Parti'yi! Bizim desteklediğimiz belediye başkanı nasıl olurda bir değil defalarca bebek katili Öcalan'ı öven ve terör suçundan hapis yatan bir isimden övgüyle bahseder diye sormayacaklar mı?
Peki bu noktaya nasıl geldiler?
Cevap basit; siyaseti terk edip siyaset mühendisliğine sarıldıkları için. Mühendislik teknik alanlarda iyidir ama siyasette kötü sonuç verir.
Belki rakibinize kaybettirirsiniz, barajı geçersiniz, milletvekili olursunuz ama sonuçta HDP'li bir vekil tarafından PKK namına had bildirilen kişiler olarak tarihe geçersiniz.
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