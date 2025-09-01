Ulaş Özdemir

Trabzonspor, lige üçte üç ile başladıktan sonra bu kez karşısına ligin en oturmuş takımlarından Samsunspor çıktı. Bu maç, bordo-mavililer açısından hem yapılanların hem de eksiklerin görülebildiği önemli bir test niteliğindeydi. Sahadaki tablo ise ilk üç haftadaki oyunla büyük ölçüde paralellik gösterdi. Trabzonspor'un hücum planındaki en kritik detay, Fatih Tekke'nin Onuachu kullanımı oldu. Sezon başında bağlantı rolünü Nwakaeme'ye veren Tekke, oyuncusunun sakatlığı sonrası bu görevi istemeden de olsa Onuachu'ya yüklemek zorunda kaldı. Augusto'nun bağlantı oyununa uygun olmaması da bu tercihi zorunlu kıldı.



Onuachu'nun sakatlığının onu ne kadar etkilediği yüzünden okunuyordu.

Buna rağmen sahaya koyduğu özveri dikkat çekiciydi. Normal şartlarda bu denli büyük fiziki yapıya sahip bir oyuncuyu hem derine getirip bağlantı, hem hava hakimiyetinde pilotluk yaptırmak, hem de skor üretmesini beklemek çok ağır bir sorumluluk. İlk yarıda bu yükün altından başarıyla kalkan Onuachu, ikinci yarıda yorulunca Trabzonspor'un hücum düzeni sekteye uğradı ve bu da Samsunspor'un oyuna ortak olmasını kolaylaştırdı.

Öte yandan ilk dört haftada Trabzonspor'un savunma planlarını ve sergilediği dirençli savunma performansını övmek gerekir. Ancak baskı yediği anları daha da azaltabilecek bir gelişim beklentisi vardı. Bunun da sebepleri açık: merkez orta sahada ihtiyaç duyulan o "tam profil" oyuncunun eksikliği ve hücumda rollerin henüz tam anlamıyla oturmamış olması.Fatih Tekke dar rotasyona, eksik profillere ve en önemlisi hakem hatalarına rağmen ilk üç haftayı kusursuz biçimde atlatsa da milli araya girerken 'bu kez' başaramadı!