SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Orta saha orta saha!..

Orta saha orta saha!..

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 1 Eylül 2025

Trabzonspor, lige üçte üç ile başladıktan sonra bu kez karşısına ligin en oturmuş takımlarından Samsunspor çıktı. Bu maç, bordo-mavililer açısından hem yapılanların hem de eksiklerin görülebildiği önemli bir test niteliğindeydi. Sahadaki tablo ise ilk üç haftadaki oyunla büyük ölçüde paralellik gösterdi. Trabzonspor'un hücum planındaki en kritik detay, Fatih Tekke'nin Onuachu kullanımı oldu. Sezon başında bağlantı rolünü Nwakaeme'ye veren Tekke, oyuncusunun sakatlığı sonrası bu görevi istemeden de olsa Onuachu'ya yüklemek zorunda kaldı. Augusto'nun bağlantı oyununa uygun olmaması da bu tercihi zorunlu kıldı.

Onuachu'nun sakatlığının onu ne kadar etkilediği yüzünden okunuyordu.
Buna rağmen sahaya koyduğu özveri dikkat çekiciydi. Normal şartlarda bu denli büyük fiziki yapıya sahip bir oyuncuyu hem derine getirip bağlantı, hem hava hakimiyetinde pilotluk yaptırmak, hem de skor üretmesini beklemek çok ağır bir sorumluluk. İlk yarıda bu yükün altından başarıyla kalkan Onuachu, ikinci yarıda yorulunca Trabzonspor'un hücum düzeni sekteye uğradı ve bu da Samsunspor'un oyuna ortak olmasını kolaylaştırdı.
Öte yandan ilk dört haftada Trabzonspor'un savunma planlarını ve sergilediği dirençli savunma performansını övmek gerekir. Ancak baskı yediği anları daha da azaltabilecek bir gelişim beklentisi vardı. Bunun da sebepleri açık: merkez orta sahada ihtiyaç duyulan o "tam profil" oyuncunun eksikliği ve hücumda rollerin henüz tam anlamıyla oturmamış olması.Fatih Tekke dar rotasyona, eksik profillere ve en önemlisi hakem hatalarına rağmen ilk üç haftayı kusursuz biçimde atlatsa da milli araya girerken 'bu kez' başaramadı!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1-0 imtihanı 25 Ağustos 2025, Pazartesi Batagov bize oyun kur 19 Ağustos 2025, Salı Kritik yerler 12 Ağustos 2025, Salı Yetmedi 15 Mayıs 2025, Perşembe
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan!
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Galatasaray’ın planları altüst! Fenerbahçe’den transferde dev çalım
Fenerbahçe'den transferde Cimbom'a dev çalım
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Sevgilisini öldürüp intihar etti